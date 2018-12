Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dat deja dreptate unui numar de doi prizonieri de la Guantanamo, Abd al-Rahim al-Nashiri (contra Romaniei) si Abu Zubaydah (contra Lituaniei), care afirmau ca au fost detinuti in secret in aceste tari intre 2004 si 2006 si ca au fost supusi la diverse forme…

- Liderii celor 12 state care fac parte din Inițiativa celor Trei Mari se reunesc luni și marți la București pentru a discuta probleme legate de dezvoltarea economica a statelor din regiunea Europei Centrale si de Sud-Est. Inceputa in urma cu trei ani, Initiativa celor Trei Mari a pornit ca un proiect…