Stiri pe aceeasi tema

- In municipiul Turnu Magurele se afla in curs de implementare obiectivul de investiții „Imbunatațirea accesibilitații in zona transfrontaliera prin modernizarea de strazi din municipiul Turnu Magurele, județul Teleorman”. Lucrarile constau in reabilitarea infrastructurii rutiere și a trotuarelor pe 5…

- S-au tras focuri de arma, aseara, la Timișoara. Oamenii legii au pornit in cautarea unui suspect de talharie, iar pentru prinderea acestuia au facut uz The post UPDATE. Focuri de arma in plina strada, la Timișoara – Polițiștii cauta un suspect de talharie appeared first on Renasterea banateana .

- Acesta va fi nivelata pentru a imbunatați confortul riveranilor pana cand extinderea rețelei de apa potabila, canal menajer și gaz va fi realizata, urmand ca mai apoi strada sa fie complet... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Conform noilor reglementari rutiere din cartierul Faleza Nord si avand in vedere ca strada Turda a devenit strada cu sens unic de la bulevardul Mamaia pana la strada Unirii , dupa finalizarea lucrarilor de asfaltare artera rutiera a fost si marcata corespunzator, informeaza Primaria Constanta. De asemenea,…

- Doi copii au ajuns in spital in urma unui accident rutier care a avut loc in apropiere de Timișoara. Incidentul s-a petrecut pe fondul neacordarii de prioritate. Vina o poarta un barbat de 43 de ani, care circula pr strada 4, iar la intersecția cu strada 5 nu a acordat prioritate de trecere unei femei…

- O femeie in varsta de 45 de ani, originara din Romania, dar stabilita la Palermo, in Italia, a fost gasita moarta pe strada, in apropiere de locuința ei. Femeia prezenta o rana la nivelul capului și autoritațile investigheaza daca nu cumva aceasta a fost omorata, a anunțat rotalianul.com. Barbatul ei…

- Castelul din centrul Timișoarei a fost, ani la rand, supus unor renovari, lucrari contestate prin procese, expertize și alte „incalceli” birocratice și juridice, care au facut ca acest monument istoric sa ramana ferecat ani buni, iar turiștii sa-l vada doar pe dinafara… „S-au…

- Lucrarile de reabilitare a cinci noi locuri de joaca din Sectorul 6 au fost finalizate cu succes de administratia locala, astfel ca, in acest sfarsit de saptamana, vor fi puse la dispozitia copiilor pentru distractie. Noile spatii dedicate celor mici sunt reabilitate la standarde europene si respecta…