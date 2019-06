Asociația Locus, prin Herculane Project, a strans 40.000 de euro pentru punerea in siguranța a Bailor Neptun din Baile Herculane. Cei care deruleaza Herculane Project au și o data aproximativa de incepere a lucrarilor. „Venim cu vești bune! In urma discuțiilor cu executantul am decis ca inceperea șantierului de punere in siguranța sa fie in ... The post Incep lucrarile la Baile Neptun din Herculane: „Termenul cel mai indepartat de incepere a șantierului discutat cu executantul a fost 1 august” appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .