Incendiul din California: Numărul dispăruților a ajuns la 1.276 Numarul oamenilor dați disparuți dupa cel mai mortal și devastator incendiu din istoria Californiei a urcat la 1.276, in ciuda faptului ca autoritațile au localizat sute de oameni care fugisera unde au apucat dupa ce incendiul ce a primit numele de "Focul de tabara" a devastat orașul Paradise, transmite Reuters. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

