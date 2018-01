Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul care a izbucnit, marti seara, la doua hale ale fabricii de prelucrare a carnii din Topoloveni, judetul Arges, a fost stins dupa o interventie de aproximativ 20 de ore. Un pompier a fost ranit, dupa ce a calcat intr-o tava cu ulei incins si a suferit arsuri. ISU Arges a informat…

- Dupa 20 de zile de la izbucnire, incendiul de la sonda de gaz din comuna satmareana Moftinu Mare a fost stins la sfarșitul saptamanii trecute. Cel care a coordonat actiunea este o adevarata legenda mondiala a incidentelor de acest gen. Canadianul Mike Miller a devenit celebru in 1991, cand a reusit…

- Pompierii de la Focșani au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a fost anunțat in aceasta seara la acoperișul unei case din Andreiașu de Jos. Conform reprezentanților ISU Vrancea, acoperișul locuinței a ars pe o suprafața de cca.150 mp, incendiul fiind localizat.…

- Dupa 22 de zile, a fost stins incendiul de la sonda de gaz de la Moftinu, judetul Satu Mare. A fost posibil abia dupa ce gazul a fost captat in siguranța, iar sonda inchisa. A fost o operatiune de amploare, la care au participat pompieri din 8 judete si experti ai companiei canadiene care detine, […]…

- Incendiul a izbucnit, vineri, intr-un apartament din Medias, judetul Sibiu, si intervin trei autospeciale cu apa si spuma. "Incendiul se manifesta intr-un apartament situat la etajul 3, care este inundat cu fum", au declarat reprezentantii ISU Sibiu. O femeie in varsta de 70 de ani…

- In aceasta seara (azi, 4 ianuarie) a avut loc o noua intalnire cu locuitorii din comuna Moftinu Mare. In cadrul intalnirii, inspectorul general al IGSU și președintele companiei canadiene, care deține in concesiune perimetrul pe care se afla sonda Moftinu 1001, au prezentat comunitații operațiunile…

- Un incendiu a izbucnit ieri la o proprietate a familiei Clinton din Chappaqua, New York. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. "Am primit un apel la 14.51 (19.51 GMT) legat de un incendiu în curs la adresa 15 Old House Lane", a declarat pentru AFP un purtator…

- Un incendiu puternic a izbucnit in Curtea de Argeș. Acesta se manifesta pe o suprafața de 120 mp, focul cuprinzand mai multe baraci locuite. Se pare ca este vorba de o singura construcție, monobloc, compartimentata. Noua adulți și un copil au fost evacuați. Incendiul este destul de puternic, pompierii…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina în jurul orei 21 la Herghelia Mangalia. Incendiul cuprinsese o suprafața de aproximativ cinci sute de metri patrați și toata lumea se temea de ce e mai rau. În miez de iarna, o parte din hrana cailor s-a facut scrum. Directorul Hergheliei din…

- Explozie in urma cu cateva minute in Campulung. Se pare ca o butelie a explodat intr-un apartament din blocul 17, de pe strada Emil Garleanu din Campulung. A fost ranit un barbat in varsta de 33 de ani, proprietarul apartamentului. Ultima actualizare: Duminica, 17 Decembrie 2017…

- Incendiul de la terminalul de gaze de la Baumgarten a fost complet stins marti dupa-amiaza in jurul orei locale 14:33, a anuntat compania Gas Connect Austria, care gestioneaza acest terminal de gaze. Explozia survenita marti dimineata la terminalul de gaze estul Austriei s-a soldat cu un mort si ranirea…

- Trenul Regal al Romaniei a fost comandat de Regele Ferdinand I al Romaniei in anul 1926 la uzinele Ernesto Breda / Construzioni Meccaniche din Milano. El a intrat in serviciul Casei Regale a Romaniei in 1928, la un an dupa moartea Regelui Ferdinand. Primii zece ani din istoria trenului sunt…

- Accident grav in județul Argeș. Șase victime, printre care și un copil in varsta de cinci ani, au fost transportate la spital in urma impactului frontal dintre doua mașini. Accidentul a avut loc pe raza comunei Pietrosani. Sirsa: http://evz.ro/accident-rutier-grav-sase-victime-in-urma-unui-impact-frontal.html

- Incendiul care a izbucnit joi dimineața intr-un apartament dintr-un imobil de pe Bulevardul Magheru a fost lichidat, iar o persoana a fost transportata la spital, dar aceasta este in stare conștienta și stabila, a anunțat ISU București.

- Bibiana Stanciulov este directorul general al companiei Sonimpex Serv Com. care produce marca „Magiun de prune de Topoloveni“ din Arges. Fost sociolog, a lucrat o perioada in media - pentru o perioada a profesat si ca jurnalist al postului Radio Romania Actualitati - dupa care s-a apucat…

- In ziua de 26.11.2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe evenimente. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma de la Garda de Intervenție nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Priboieni,…

- Traficul rutier pe Drumul National 73 Pitesti - Cimpulung este ingreunat, sambata, din cauza unui accident rutier. Un motociclist care rula cu viteza a lovit un stalp si a ricosat intr-un autoturism, fiind ranit. Surse locale sustin ca motociclistul ar fi deputatul social-democrat Radu Vasilica, informeaza...

- Se anunța un weekend incarcat de competiții pentru sportivii din Mioveni, care vor participa la competiții de natație, volei și handbal. Duminica, 26 noiembrie, de la ora 11:30, in sala de sport a Colegiului „Ștefan Odobleja” din Craiova se va disputa meciul de volei dintre echipa gazda – CSV Craiova…

- Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biriș, a declarat, pentru Agerpres, ca incendiul a fost stins imediat și ca locatarii au putut sa revina in camin dupa circa o ora. "Incendiul a izbucnit intr-o bucatarie de la etajul 1, care a ars de la ceva oale uitate pe foc. N-a fost nimeni ranit,…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, intr-o bucatarie din complexul studentesc 'Hasdeu' din Cluj-Napoca si 160 de persoane au fost evacuate, fara sa fie cineva ranit.Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat, pentru AGERPRES, ca incendiul a fost stins imediat si ca locatarii…

- Barbatul a suferit arsuri de gradul 2 si 3. Din primele informatii, este vorba despre o persoana fara adapost, casa care a luat foc fiind un imobil parasit. Incendiul a fost stins, insa se simte miros puternic de gaz.

- Incendiul a fost semnalat joi seara la o locuinta dintr-un bloc din cartierul Doaga din orasul Marasesti, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, capitan Cristina Duta. La fata locului s-au deplasat pompieri din cadrul Serviciului Voluntar…

- 65 de persoane și-au pierdut viața (un supraviețuitor a decedat in 2017) in incendiul din 30 octombrie 2015, din clubul bucureștean Colectiv, din str. Tabacarilor nr. 7, sectorul 4. In club, trupa Goodbye to Gravity susținea un concert de lansare a unui nou album. Incendiul a pornit de la niște artificii,…

- Incendiu violent izbucnit de dimineața in apropierea rafinariei Brazi, din Prahova. Doua utilaje, aflate in fața unei hale, in care se vopseau schele metalice, au luat foc. Incendiul s-a extins foarte repede și a cuprins și fatada imobilului. Focul ar fi pornit de la o aeroterma.

- Zeci de pompieri au actionat pentru stingerea unui foc in comuna Brazi, judetul Prahova. Primele date arata ca nimeni nu a fost ranit. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, Raluca Vasiloae, incendiul a pornit de la doua utilaje parcate in fata…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu doua zile in munții Apuseni și a putut fi nici pana acum stins. De vineri, pompierii și satenii din comuna Salciua incearca sa potoleasca flacarile, potrivit adevarul.ro.

- Miercuri, 25 octombrie, la Topoloveni va avea loc manifestarea traditionala "FOCUL LU' SUMEDRU", obicei etnografic specific zonei Muscelului. In programul manifestarilor organizate la Targul Saptamanal din Topoloveni, incepand cu ora 16.30, vor evolua: Ansamblul folcloric "Ciuleandra" – Topoloveni,…

- Miercuri, 25 octombrie, incepand cu ora 16.30, la Targul Saptamanal din Topoloveni, va avea loc manifestarea tradiționala “FOCUL LU’ SUMEDRU”, obicei etnografic specific zonei Muscelului. Evenimentul va fi intreținut cu numeroase momente artistice de muzica și dans: Ansamblul folcloric “Ciuleandra”…

- Incendiul izbucnit marti dupa-amiaza la un depozit de instalatii electrice si sanitare din cartierul Raureni din Ramnicu Valcea a fost stins de pompieri dupa o interventie de aproximativ doua ore, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin…

- In ziua de 16 octombrie 2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Campulung a intervenit in localitatea Campulung,…

- Incendiul izbucnit duminica dupa-amiaza la un hotel din Olanești a fost stins de pompieri dupa o intervenție de aproximativ doua ore, in jurul orei 17,00, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, cauza probabila a izbucnirii…

