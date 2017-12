Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii care au luptat pana acum cu flacarile la sonda de gaz de la Moftin au fost inlocuiți sambata, 30 decembrie cu alte echipaje. Azi se implinesc doua saptamani de la izbucnirea focului. „Pompierii militari din cadrul mai multor Inspectorate pentru Situații de Urgența, care sprijina acțiunea…

- Mai multi pompieri timiseni au plecat in ajutorul colegilor din Satu Mare, care lupta cu flacarile izbucnite la sonda de gaz de la Moftinu Mare. Echipa de de salvatori care a plecat spre Satu Mare o va schimba pe cea a pompierilor timiseni care a fost pana acum alaturi de colegii lor care intervin pentru…

- Peste 70 de pompieri din sase judete actioneaza la sonda de la Moftinu, care arde din 18 decembrie, anunta IGSU, scrie News.ro . “Peste 70 de pompieri din judetele Satu Mare, Bihor, Bistrita-Nasaud, Maramures, Salaj, Timis si din IGSU actioneaza pe amplasamentul sondei de gaze din localitatea satmareana…

- Arafat: Incendiul de la sonda din Moftinu Mare ar putea dura luni de zile Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare Stingerea incendiului de la sonda de gaz din comuna satmareana Moftinu Mare ar putea dura luni de zile - spune seful Departamentului pentru…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne Raed Arafat a anuntat, miercuri, ca interventia de la sonda de gaz din Satu Mare ar putea dura intre doua saptamani si doua luni, precizand ca nu exista risc pentru populatie. El a mai afirmat ca multe din lucrurile facute de pompieri au…

- Raed Arafat a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Satu Mare, ca intre viteza de a rezolva incendiul izbucnit la sonda de gaz din zona localitatii Moftinu Mare si siguranta trebuie gasit un echilibru. “Intre viteza mare de a rezolva problema si siguranta, noi…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat a venit azi, 27 decembrie in județul Satu Mare pentru a evalua situația de la sonda de la Moftin. Potrivit acestuia incendiul nu reprezinta un pericol pentru locuitori și nu se pune problema evacuarii oamenilor. Raed Arafat, impreuna…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat miercuri ca nu se stie cat timp va trece pana la stingerea incendiului de la sonda de gaz din localitatea satmareana Moftinu Mare, precizand ca poate fi vorba si de doua saptamani dar si doua luni, in functie de solutia…

- Continua actiunile pentru stingerea incendiului la sonda din Moftinu Mare Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare Pompieri din Bistrita Nasaud, Bihor, Timis, Salaj, Satu Mare si Maramures intervin pentru a stinge incendiul din localitatea satmareana…

- Pompierii din Carei vor supraveghea sonda de la Moftinu Mare, care arde de mai bine de cinci zile, si pe perioada Craciunului, nefiind gasita inca o solutie pentru stingere si captarea gazelor, a anuntat, sambata Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare. "Pentru asigurarea continuitatii…

- Pompierii au inceput joi o actiune de degajare a zonei din jurul sondei de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de trei zile, fiind comandate scuturi speciale de protectie atat pentru personalul de interventie, cat si pentru autospeciale, a declarat joi, pentru Agerpres,…

- Pompierii vor începe joi o actiune de degajare a zonei din jurul sondei de gaze din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de trei zile, fiind comandate scuturi speciale de protectie atât pentru personalul de interventie, cât si pentru autospeciale, a declarat joi,…

- Prefectul din Satu Mare, Darius Filip, a declarat, astazi, ca nu s-a gasit solutia pentru a opri gazul de la sonda din Moftinu Mare, astfel incat focul izbucnit in urma cu mai bine de 72 de ore sa poata fi stins fara risc de explozie.

- Sunt cateva zile deja de cand valvataia de la sonda de gaz din localitatea satmareana Moftinu e vizibila de la o distanta considerabila. Specialistii romani au cerut ajutor unor experti ai unor companii de profil din Canada. Acestia din urma au ajuns in zona in care se manifesta incendiul, impreuna…

- O echipa complexa de specialisti ai IGSU, condusa de inspectorul general Daniel Dragne, impreuna cu autoritatile locale si experti ai unor companii de profil din Canada s-au deplasat la sonda de gaze din Moftinu, judetul Satu Mare, unde are loc incendiul, pentru a identifica solutiile tehnice care…

- Incendiul izbucnit la sonda de gaz de la Moftinu Mare, judetul Satu Mare, ramane nestins dupa aproape 60 de ore. Echipa de specialisti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) nu poate stinge imediat flacarile deoarece exista risc de explozie. Echipa de specialisti…

- O echipa complexa de specialisti ai IGSU, condusa de inspectorul general, impreuna cu autoritatile locale si experti ai unor companii de profil din Canada s-au deplasat, miercuri, la sonda de gaze din Moftinu, judetul Satu Mare, unde are loc incendiul, pentru a identifica solutiile tehnice care trebuie…

- Incendiul de la sonda de gaz din județul Satu Mare arde de mai bine de 60 de ore. Comanda acțiunii a fost preluata de conducerea IGSU iar la fața locului, compania canadiana care deține sit-ul a chemat o echipa de specialiști care se ocupa exclusiv de lichidarea incendiilor de la sondele de gaze și…

- Seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), col. Daniel Dragne, a declarat marti intr-o conferinta de presa, ca incendiul de la sonda de gaze din Moftinu Mare nu a fost stins deoarece...

- Seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) si o echipa a institutiei merg la Satu Mare pentru a prelua coordonarea interventiei la incendiul izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaze. IGSU anunta mai multe masuri suplimentare pentru eliminarea riscului unor explozii,…

- ”Pentru gestionarea situației de urgența generata de incendiul produs la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare din județul Satu Mare, la nivelul IGSU s-au dispus o serie de masuri care au ca scop inlaturarea starii de pericol și restabilirea starii de normalitate in zona. Astfel, in cursul…

- De aproape 40 de ore arde sonda de gaz din Satu Mare. Flacarile nu pot fi stinse decat dupa ce experții vor stabili modalitatea de intervenție. O echipa de specialiști din Canada este așteptata sa ajunga la fața locului.

- Incendiul izbucnit, luni, la sonda de gaz de la Moftinu Mare, judetul Satu Mare, nu poate fi stins de pompieri deoarece exista pericol de explozie, astfel incat se asteapta ajutorul unor specialisti din Canada, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In weekendul care s-a incheiat, pompierii reșițeni și membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Ezeriș au intervenit, timp de trei ore, in localitatea Soceni, pentru stingerea unui incendiu provocat de o afumatoare improvizata și amplasata necorespunzator. Incendiul a cuprins…

- Autoritatile sunt in alerta maxima in judetul Satu Mare! Potrivit celor prezenti in localitatea Moftinu Micericol, unde arde o sonda de gaz, exista pericol de explozie. Flacarile au izbucnit azi-noapte. In aceste momente peste 30 de pompieri intervin, iar Raed Arafat, coordonator Dispeceratului pentru…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, un incendiu a izbucnit, sambata seara, in bucataria unei pensiuni de pe strada Berariei din municipiul Sibiu, din apropierea zonei centrale. Incendiul s-a manifestat la instalatia de ventilare din bucatarie,…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj au efectuat, in cursul lunii noiembrie, zeci de controale in cluburile, barurile si discotecile din judet. Pompierii au verificat, in cadrul actiunilor, modul in care este asigurat localul cu mijloace tehnice de prima interventie,…

- UPDATE: ISU Hunedoara: Persoana surprinsa in avalansa este decedata Echipele de interventie au ajuns, vineri, la persoana surprinsa de avalansa in Muntii Parang, sub Varful Carja, si au constatat ca nu mai are semne vitale, fiind declarat decesul, au anuntat Reprezentantii Inspectoratului…

- Echipele de interventie au ajuns, vineri, la persoana surprinsa de avalansa in Muntii Parang, sub Varful Carja, si au constatat ca nu mai are semne vitale, fiind declarat decesul, au anuntat Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Cel mai probabil, turistul a suferit…

- Incendiul din apartamentul de pe bulevardul Magheru din Capitala a fost lichidat, o persoana din cele 11 evacuate fiind transportata la Spitalul Universitar pentru ingrijiri medicale, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Incendiul a fost lichidat,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (IUS) Brașov a fost alertat sa intervina la un incendiu care a izbucnit pe DN13, pe Valea Bogații. „Incendiul a izbucnit in compartimentul motor al autocarului. In mașina erau 27 de persoane, care s-au evacuat fara probleme. Doua dintre acestea sunt ușor intoxicate…

- Un incendiu a izbucnit joi noapte la un depozit de polistiren din localitatea Vadeni iar Inspectoratul pentru Situații de Urgența acționeaza cu trei autospeciale pentru lichidarea lui, potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt.col. Ștefan Stoian. …

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au fost solicitați sa intervina de urgența la City Park Mall, acolo unde a izbucnit un incendiu. Din primele informații, se pare ca un magazin de la subsolul mall-ului a luat foc. La fața locului se afla și numeroase echipaje…

- Pompierii au intervenit joi dimineata pentru scoaterea cadavrului unui barbat dintr-un canal de colectare a apei aflat in imediata apropiere a orasului Turceni, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei citate,…

- Incendiul care a izbucnit, marți seara, la un vagon al unui tren de marfa incarcat cu nitrat de amoniu a fost provocat de scantei care s-au produs la sistemul de franare, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova. * Arafat despre incendiul de la vagonul cu nitrat…

- Inspectoratele pentru Situații de Urgența din toata țara continua seria exercițiilor de alarmare a populației. Urmatorul exercițiu de acest gen se desfașoara miercuri, 1 noiembrie 2017, intre orele 10.00 și 11.00. Alarmele sunt testate pentru a putea folosite in situații periculoase pentru populație…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a fost pezent duminica dupa amiaza la Naruja, unde a inaugurat un nou punct de lucru al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Anghel Saligny al județului…

- Un incendiu a izbucnit sambata la Biserica Ortodoxa din comuna Lazuri, județul Satu Mare, flacarile afectand zona altarului, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Someș, Adriana Pop. Potrivit acesteia, la fața locului s-au…

- Depozitul unde a izbucnit incendiul are circa 400 de metri patrati, constructia fiind pe structura metalica. "Pompierii intervin cu 4 autospeciale de stingere si alte doua autospeciale utilizate pentru alimentarea cu apa. La fata locului se afla si un echipaj de prim ajutor SMURD, insa pana…

- Alerta din cauza incendiu la o vopsitorie din Brazi, județul Prahova. Pompierii intervin, joi dimineața, dupa flacari uriașe au curpins hala pe o suprafața de aproape o mie de metri patrați. Incendiul a izbucnit inițial la doua utilaje parcate in fața vopsitoriei din Brazi. Mai apoi, focul a cuprins…

- Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, spera ca testarile sistemului RO-ALERT sa înceapa catre sfârșitul acestui an, proiectul aflându-se în faza de achiziție, urmând apoi sa fie testat. „Noi speram ca testarile sistemului…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Iasi se vor intalni miercuri, 18 octombrie 2017, incepand cu ora 10, la Sala Mare a Prefecturii judetului Iasi, cu reprezentantii autoritatilor publice locale, proiectantii si reprezentantii societatilor comerciale care detin constructii…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica dupa-amiaza, la Hotelul Livadia din statiunea Baile Olanesti, judetul Valcea. Aproximativ doua sute de persoane, angajati si turisti, au fost evacuate. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, citați de News.ro , echipajele…

- Incendiul izbucnit duminica dupa-amiaza la un hotel din Olanești a fost stins de pompieri dupa o intervenție de aproximativ doua ore, in jurul orei 17,00, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, cauza probabila a izbucnirii…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba au declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca un aparat de gatit al unei societati comerciale din centrul comercial Alba Mall s-a supraincalzit iar apoi a luat foc, degajand cantitati mari de fum. "Detasamentul Alba Iulia intervine…