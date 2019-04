Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii cred ca incendiul de la catedrala Notre Dame din Paris, izbucnit luni seara, s-a produs din cauza unui scurt-circuit electric, anunța poliția. Un oficial din poliție a declarat ca anchetatorii nu au inca unde verde ca sa se apuce ...

- Jocul video "Assassin's Creed Unity", a carui actiune se desfasoara partial la Paris si in care catedrala Notre-Dame a fost reprodusa cu fidelitate, a devenit disponibil in regim de gratuitate pentru o saptamana, miercuri, au anuntat reprezentantii companiei Ubisoft, editorul jocului, in semn…

- Un preot devenit erou și-a riscat viața intrand in Notre-Dame pentru a salva Coroana de Spini a lui Hristos, cea mai prețioasa relicva religioasa adapostita de catedrala din Paris. Jean-Marc Fournier, preot al serviciului de pompieri din Paris, a spus ca s-a numarat printre cei care au intrat in catedrala…

- Premierul francez Edouard Philippe a anuntat, miercuri, ca va fi organizat un concurs de arhitectura pentru reconstructia turlei care s-a prabusit in timpul incendiului de la catedrala Notre-Dame de Paris, potrivit BFM TV. Consiliul de ministri, care a avut loc miercuri, a fost consacrat in intregime…

- "Poate ar fi trebuit folosite cisternele aeriene", ii sfatuia luni seara Donald Trump pe pompierii francezi, pentru a stinge flacarile care devastau catedrala Notre-Dame. "Este ca și cum ai fi jucat bowling cu catedrala, totul s-ar fi prabușit", a raspuns marți purtatorul de cuvant al Securitații civile,…

- Patriarhia Romana a transmis, marti, un mesaj de solidaritate cu poporul francez, "greu incercat in aceste zile de o severa paguba adusa unui simbol spiritual national si international". "Totodata, dorim ca aceasta Catedrala, simbol al Europei crestine, sa fie restaurata cat mai curand, in special…

- Incendiul masiv izbucnit la Notre Dame din Paris ameninta sa mistuie in intregime faimoasa catedrala, dupa ce acoperisul deja s-a prabusit. Un purtator de cuvant al bisericii a spus ca intreaga catedrala ardea dupa ce turnul s-a prabusit, relateaza Press Association citand presa franceza.VEZI…

- Un incendiu urias a cuprins luni seara catedrala Notre Dame, din Paris. Partea superioara a cladirii a fost cuprinsa de flacari. Fumul de la catedrala se vede de la cativa kilometri distanta. https://www.dcnews.ro/incendiu-notre-dame-paris-arde-catedrala_648168.html