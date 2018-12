Incendiu violent in judetul Brasov. O casa de vacanta a fost cuprinsa de flacari. Mai multe persoane au fost evacuate Un incendiu violent a izbucnit in aceasta seara intr o zona turistica, la Moieciu de Jos, de langa Brasov. O casa de vacanta a fost cuprinsa de flacari. Proprietarul era in imobil impreuna cu mai multe persoane in momentul iybucnirii incendiului si disperat a evacuat cladirea si a sunat la 112 pentru a cere jautorul pompierilor. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, a declarat pentru Digi24 ca in casa erau 13 persoane, princare care si un copil.Nu au fost victime.Pompierii au intervenit cu cinci a ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

