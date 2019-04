Incendiu Notre Dame. Klaus Iohannis se alătură liderilor europeni care trimit mesaje de susţinere: România este alături de Franţa "Vesti sfasietoare vin de la Paris. Notre-Dame, un simbol istoric al culturii europene, este in flacari in aceasta seara. Romania este alaturi de Franta", a scris seful statului pe Twitter.



Catedrala Notre-Dame din centrul Parisului a fost cuprinsa luni de flacari, intr-un incendiu puternic care a distrus celebrul monument parizian, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice ale Frantei. Flacarile au mistuit acoperisul catedralei vechi de mai multe secole. Un nor imens de fum s-a imprastiat deasupra orasului iar cenusa s-a raspandit pe o suprafata intinsa. Pompierii au evacuat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

