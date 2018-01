Incendiu la o casa de la Carcaliu, judetul Tulcea. Au intervenit pompierii de la sectia Macin

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din Constanta au fost solicitati sa acorde sprijin unui echipaj de la Ambulanta, pentru a transporta o persoana supraponderala. Interventia are loc in Constanta, pe strada Soveja. De asemenea, pompierii au fost chemati sa deblocheze usa unui apartament amplasat in Constanta, strada…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Salaj a intervenit vineri, 29 decembrie, la ora 5, pentru a salva doua ovine cazute intr-un canal stradal de scurgere a apei situat pe strada Morii din Jibou. Animalele au fost salvate si predate proprietarului. Intervenția a fost asigurata de Secția de Pompieri…

- Astfel, pompierii au intervenit în 29 de situații în domeniul situațiilor de urgența, din care 13 pentru stingerea incendiilor, șase misiuni pentru asistenta persoane, doua salvari de animale, opt alte interventii și au efectuat șapte recunoașteri în raioanele de intervenție, pecizeaza…

- In aceasta noapte, militarii de la Detasamentul de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in satul Tudor Vladimirescu, din municipiul Tulcea.Pompierii au trimis la locul evenimentului o nava B.M. si 14 subofiteri. Incendiul,…

- Ghinion pentru un sofer din Capitala, a carui masina a luat foc pe strada 31 august. Flacarile s-au extins cu repeziciune si au distrus habitaclul vehiculului.S-a intamplat in jurul orei 17:00, iar la fata locului a intervenit o autospeciala pentru a stinge focul.

- Prin proiectul de modificare a Legii ANI, initiat de Florin Iordache, 675 de politicieni scapa de problemele de integritate. Conform unei liste oferite de ANI catre romaniacurata.ro, cu referire la functiile elective, Agentia Nationala de Integritate precizeaza faptul ca modificarea legislativa poate…

- Pompierii sibieni au intervenit pentru cautarea unui autoturism posibil cazut in raul Olt, zona localitații Boița. Marti, in jurul orei 13.00, echipajul de scafandri a confirmat existența unui autovehicul in apa. La scurt timp, masina, inmatriculata in Bacau, a fost scoasa, iar in interiorul…

- Incendiul s-a produs in timp ce autobuzul circula in localitatea Sacel. Soferul a observat in timp ce conducea ca a luat foc motorul, a coborat impreuna cu oamenii din autobuz si a chemat pompierii. Pompierii din cea mai localitate, orasul Saliste, au sosit imediat si au stins incendiul.…

- O familie dintr-un sat din județul Timiș a ramas pe drumuri, in pragul sarbatorilor de iarna. Casa lor a fost mistuita de flacari in seara de vineri. Din fericire, au reușit sa iasa la timp din casa. Un incendiu puternic a distrus casa unei familii din satul Gelu, comuna Variaș, județul Timiș. Pompierii…

- Pompierii au intervenit luni pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un autoturism pe bulevardul Unirii, la intersecție cu strada Lucian Blaga, a anunțat Adrian Marin, purtatorul de cuvant al ISU București-Ilfov. Autoturismul a ars în totalitate și nu sunt victime.…

- Pompierii din Tulcea au intervenit, duminica dimineața, pentru a scoate o mașina dintr-o groapa care s-a produs dupa ce o magistrala de apa a cedat și a provocat surparea unei porțiuni de strada și trotuar, transmite corespondentul MEDIAFAX. ”Detașamentul de pompieri Tulcea a intervenit in jurul orei…

- O locuința a ars aproape in intregime duminica dimineața. Incendiul a cuprins o locuința din comuna Urechești, fiind anunțat in jurul orei 3.30. Potrivit informațiilor, din locuința cuprinsa de flacari nu a mai ramas aproape nimic. Localnicii ne-au spus ca incendiul a izbucnit in jurul orei 3 și jumatate…

- Pompierii satmareni au intervenit in aceasta dimineața (azi 9 decembrie) pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un automat pentru bilete din stația de autobuz din zona garii. Incendiul a fost anunțat la numarul unic pentru apeluri de urgența 112, la ora 08.30. Focul a fost stins in sccurt timp.…

- Echipajele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat un numar de 138 misiuni la sfarșitul de saptamana ce a trecut. Astfel, pompierii au intervenit in 20 de situații in domeniul situațiilor de urgența, din care cinci pentru singerea incendiilor, trei misiuni pentru asistența persoane, un exercițiu și…

- Pompierii militari din Alba Iulia au intervenit astazi, 26 noiembrie 2017, in jurul orei 15.30, la un incendiu izbucnit intr-un apartament situat pe strada Ampoiului din Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, o persoana a fost intoxicata cu fum.La fața locului au intervenit doua autospeciale, un echipaj SMURD…

- Incendiul a avut loc pe raza localitatii Ighiu, de langa Alba Iulia. Purtatorul de cuvant al ISU 'Unirea', Alina Marescu, a declarat ca, in urma unei solicitari venite prin 112, care reclama producerea unui incendiu la un autoturism, pompierii au intervenit pentru stingerea focului. La terminarea…

- O centrala pe lemne situata intr-un apartament de pe strada Avram Iancu din Abrud a explodat, joi dupa masa. Pompierii din Cimpeni au fost chemați imediat sa intervina. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba, nu s-au inregistrat victime. Totodata nu s-a produs nici…

- Pompierii au intervenit vineri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un microbuz de tip maxi taxi pe șoseaua Berceni. "Nu sunt persoane ranite. Incendiul a fost stins", a anunțat Daniel Vasile, purtatorul de cuvânt al ISUBIF. La fața locului intervin…

- De mai bine de 12 ore, pompierii din Braila se lupta cu un incendiu puternic care a izbucnit la o fabrica dezafectata de preparare a carnii. Doisprezece angajați ai ISU Braila incearca sa stinga flacarile care au cuprins fabrica. Flacarile se intind pana la acoperișul cladirii, pe circa…

- Incendiul a izbucnit, luni, intr-un apartament din Timișoara. Sosiți la fața locului, pompierii militari au gasit in interiorul imobilului o femeie de 45 de ani, intoxicata cu fum, care a fost...

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, depozitul unei firme din județul Tulcea a fost distrus, sambata, in urma unui incendiu. Depozitul avea o suprafața de 1.000 de metri patrați. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unor operațiuni de sudare, insa fasa sa fie…

- Pompierii din Tulcea s-au chinuit mai bine de trei ore sa stinga un incendiu izbucnit intr-o hala de depozitare materiale, aparținand SC Carniprod, fara a exista victime. Intervenția a fost extrem de dificila avand in vedere ca incendiul, care s-a manifestat pe o suprafața de 1000 mp, se putea extinde…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit miercuri, pe Bulevardul Transilvaniei din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in dormitorul unui apartament, proprietatea lui H.C. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu, au ars…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism la iesire din Palazu Mare in sensul giratoriu.Potrivit ISU Dobrogea, a ajuns o autospeciala la fata locului.…

- ULTIMA ORA…La aceasta ora, pompierii vasluieni intervin pentru a scoate din raul Barlad un barbat de aproximativ 55 de ani, cazut in apa. Intervenția are loc pe raza suburbiei Brodoc. Victima a fost observata de un localnic plutind in apele raului și a fost data alarma. Pompierii au reușit sa recupereze…

- Un incendiu la un panou electric a creat panica printre angajații aflați in tura de noapte la o fabrica de piese și accesorii auto din localitatea Ghiroda, de langa Timișoara. Aproape 130 de persoane au fost evacuate, iar pompierii militari au reușit sa stinga flacarile la timp, inainte ca incendiul…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui, incendiul s-a produs cel mai probabil din cauza unei defecțiuni la sistemul electric al vehiculului. Conducatorul auto a reușit sa se salveze, el coborand din mașina in flacari fara sa fie ranit. In urma incendiului,…

- Sectia de pompieri Macin intervine la stingerea unui incendiu care se manifesta la un buldoexcavator din cariera Macin.Se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD si opt subofiteri.Potrivit informatiilor, utilajul era in lucru, iar lucratorul a observat flacarile.Muncitorii…

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemați sa intervina, vineri, in jurul orei 10.45, pentru deblocarea ușii unui apartament pe strada Marcus Aurelius din municipiu. Potrivit ISU Alba, o femeie cu probleme medicale este cazuta in apartament. Revenim cu amanunte. foto: arhiva

- Pompierii maramureșeni au intervenit la trei situații de urgența, in intervalul 20-22 octombrie, au precizat reprezentantii ISU Maramures. Vineri, 20 octombrie, pompierii sigheteni au lichidat un incendiu izbucnit la coșul de fum al unei locuințe din municipiul Sighetu Marmației. Din fericire, a ars…

- Soferii care se aflau pe soseaua Stefan cel Mare din Capitala in aceasta dimineata au trait socul vietii lor. Din senin, un microbuz a luat foc in mers. Pompierii au sosit de urgenta la fata locului pentru a lichida incendiul. Din primele informatii, nu a existat nicio victima, in microbuz nefiind…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin, 16 pompieri intervin alaturi de mai multi reprezentanti ai Ocolului Silvic Baile Herculane pentru stingerea unui incendiu de litiera izbucnit, duminica, in Parcul National Domogled – zona Valea Cernei. "Incendiul…

- In aceste judete, ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 11.00 in judetele Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Maramures, iar pana la ora 10.00 in judetul Tulcea. In judetul Maramures, se va inregistra…

- Pompierii din Alba au intervenit, in weekend, pentru stingerea mai multor incendii izbucnite in judet. In total, pagubele sunt estimate la valoarea de 11.500 de lei, astfel ca reprezentantii ISU Alba atentioneaza locuitorii asupra importantei respectarii regulilor de siguranta la incendii. Potrivit…

- Incendiu la un hotel din statiunea Baile Olanesti. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate duminica dintr-un hotel din Baile Olanești, Valcea. Pompierii din Valcea au intervenit duminica cu mai multe autospeciale dupa ce un incendiu a izbucnit la Hotelul Livadia din statiunea Baile Olanesti. Aproximativ…

- In aceasta noapte, Sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu in localitatea Jijila.Desi s a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala SMURD si 13 subofiteri, in incendiu au o parte a unui grajd din lemn si lut,…

- Fortele de interventie de la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba au actionat, joi, de la ora 10.00, in cadrul unei simulari de incendiu, la Centrul Militar Judetean Alba. A fost simulat un incendiu la arhiva unitatii. Echipa de interventie proprie a actionat in prima faza cu mijloacele…

- Un incendiu a izbucnit, marți seara, in curtea societații de dezmembrari auto REMAT din Alba Iulia. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea unei societați comerciale care desfașoara activitați de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrari auto din Alba…

- Un incendiu a cuprins, luni, acoperișul unei gospodarii din localitatea Bucerdea Granoasa, județul Alba, transmite ISU Alba. Potrivit unei informari trimise, luni seara, de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, incendiul este localizat. ”Garda Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu…

- Pompierii din Sebeș au intervenit, duminica seara, pentru stingerea unui incendiu produs la o locuința din localitatea Petrești. Potrivit ISU Alba, flacarile au izbucnit la coșul de fum al unei locuințe. Incendiul a fost localizat la scurt timp dupa demararea intervenției și apoi s-a acționat pentru…

- Un numar de 14 persoane au fost evacuate, in noaptea de sambata spre duminica, pentru a se evita intoxicarea cu fum a acestora, dupa ce a izbucnit un incendiu la parterul unui bloc din municipiul Drobeta Turnu Severin. Un incendiu izbucnit intr-un apartament din Drobeta Turnu Severin a dus la evacuarea…

- "Detasamentul Drobeta Turnu Severin a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament de pe strada Kiseleff. Pentru evitarea intoxicarii cu fum, 14 persoane au fost evacuate. O persoana a fost asistata medical, insa a refuzat transportul la spital. La locul evenimentului…