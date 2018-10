Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, sambata dimineața, in urma unui incendiu care a izbucnit la un atelier de tamplarie din apropierea Manastirii Sfantul Pantelimon, din Siliștea Gumești, județul Teleorman. Pompierii spun ca acesta era un ingrijitor al manastirii, scrie Mediafax.Pompierii din Teleorman au…

- Mai multe echipaje ale pompierilor lugojeni au fost nevoite sa intervina luni la stingerea unui incendiu de vegetatie izbucnit in zona cartierului IC Dragan din Lugoj. Oamenii au sunat disperati la 112 dupa ce au vazut cum flacarile au mistuit rapid cateva hectare de vegetatie. Focul risca sa se extinda…

- O batrana in varsta de 82 de ani a murit, joi, carbonizata, la Timișoara, dupa ce un incendiu a izbucnit in casa in care locuia, potrivit Mediafax. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș, pompierii au fost solicitați sa intervina, joi, pentru a lichida un…

- Un barbat de 47 de ani si-a pierdut viata intr-un incendiu care a avut loc luni la o casa din localitatea Clopotiva, in judetul Hunedoara, pompierii apreciind ca flacarile, care au distrus total constructia di...

- Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineața la o hala de porci din localitatea braileana Tichilești. Pompierii intervin cu trei autospeciale pentru a stinge focul din cladirea care adapostește aproximativ 10.000 de porci, scrie Mediafax.Incendiul a izbucnit in jurul orei 6.00, fiind anunțat…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața, la o casa de locuit din localitatea Berghin. Pompierii din Alba Iulia au intervenit pentru stingerea flacarilor. Potrivit ISU Alba, Detașamentul Alba Iulia a intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD, la un incendiu izbucnit…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, in fondul forestier al localitatii Azuga, judetul Prahova, manifestandu-se intre Valea Stevia si Unghia. Accesul pompierilor este extrem de dificil, acestia fiind nevoiti sa se deplaseze pe jos o distanta foarte mare, scrie news.ro.Pompierii din Prahova intervin,…

- Azi, in jurul orei 21.30 a izbucnit un incendiu in Paulesti. Focul a luat amploare, service-ul Well Auto arzand aproape in totalitate. Pompierii au intervenit cu 6 autospeciale si au reusit stingerea focarului dupa circa o ora de lupta cu flacarile. In incendiu au ars si mai multe masini aduse la reparatii…