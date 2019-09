Stiri pe aceeasi tema

- La fata locului s-au deplasat 8 autospeciale de stingere cu apa si spuma, o cisterna, o senilata si doua echipaje de prim ajutor cu un efectiv de aproximativ 36 de cadre militare. Suprafata afectata este de aproximativ 150 de hectare de vegetatie uscata.

- Incendiul din Delta Dunarii, de la Mila 23, a fost stins in cursul noptii de sambata spre duminica, fiind afectata o suprafata de cinci hectare de vegetatie uscata si stuf, anunța news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea, incendiul de la Mila 23 a…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, in Delta Dunarii. Au ars 10 hectare de vegetație uscata, iar intervenția pompierilor a fost ingreunata. Incendiul a izbucnit, sambata seara, in zona Mila 23, aflata in partea de nord a judetului, in Delta Dunarii, potrivit ISU Tulcea. Din cauza terenului…

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Siret au intervenit cu doua autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit in satul Botoșenița Mare, comuna Calafindești. Militarii au lichidat flacarile care au afectat aproximativ 2,6 hectare de miriște și vegetație uscata, salvand…

- Elevii unei școli din Banat vor invața in locuința invațatorului din sat. 27 de școli din județ nu au autorizație sanitara inainte de inceperea cursurilor, șapte dintre acestea pentru ca inca au WC-ul in curte. Inspectorul școlar general al județului Caraș-Severin, Marius Cornici, a declarat ca inainte…

- Peste 200 de hectare de padure afectate de incendii active de vegetatie in Siberia, a anuntat sambata serviciul rus de protecție a padurilor și serviciile forestiere regionale, fiind stinse 41 de incendii pe o suprafata de peste 23.000 de hectare in ultimele 24 de ore, potrivit agentiei Tass preluata…

- Mobilizare de forțe in localitatea Sacalaz, astazi. Cinci pompieri intervin cu doua autospeciale de stingere, un tractor și alte utilaje pentru lichidarea unui incendiu. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența Timiș, arde vegetație uscata și miriște pe o suprafața…

- Un incendiu de vegetatie a devastat 2.500 de hectare din rezervatia biosferei Sian Ka'an din Mexic, au anuntat luni autoritatile citate de DPA si Xinhua. Incendiul din estul peninsulei Yucatan, descoperit la data de 8 iulie, se afla sub control in proportie de 30%. Circa o suta de persoane, printre…