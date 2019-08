Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incendiu pe Insula spaniola Gran Canaria a determinat autoritatile sa evacueze un sit turistic si un hotel de lux, la doar cateva zile dupa ce focul a devastat aceeasi zona, relateaza AFP.

- Peste 2.000 de persoane au fost evacuate din casele lor dupa ce un incendiu de padure care se extinde cu repeziciune a izbucnit sambata in muntii insulei spaniole Gran Canaria, relateaza dpa, titreaza Agerpres. Incendiul din zona nordica-centrala a insulei s-a raspandit rapid la peste 400 de hectare,…

- Un nou incendiu pe insula spaniola Gran Canaria a determinat sambata autoritatile sa evacueze un sit turistic si un hotel de lux, la cateva zile dupa ce focul a atins aceeasi zona, relateaza AFP. Consiliul insulei a anuntat pe Twitter ca trece la evacuarea Crucii din Tejeda, un sit din munti popular…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru insula spaniola Gran Canaria, unde peste o mie de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu de vegetatie. Cetatenii romani sunt sfatuiti sa evite zonele afectate.

- Incendii uriașe alunga turiștii din stațiunile de vacanța, in Grecia și Spania. Focul a cuprins chiar noaptea trecuta o suburbie din estul Atenei, iar in Gran Canaria, pompierii au reușit abia dupa 30 de ore sa opreasca inaintarea flacarilor care mistuie de doua zile

- Conform autoritatilor spaniole, cele mai afectate sunt comunitatile Tejeda, Artenara si Galdar, de unde zeci de persoane au fost evacuate. Pompierii au intervenit cu ajutorul avioanelor si elicopterelor si se lupta sa impiedice raspandirea flacarilor. Aria afectata este de aproximativ 900 de hectare.Incendiul…

- Incendiile forestiere fac ravagii in Siberia de 3 luni, devenind catastrofale la scara globala. Focul a mistuit deja 12 milioane de hectare de padure și, se pare, va fi cel mai mare incindeiu de padure din istoria Rusiei. Guvernul cauta in mod activ țapi ispasitori, incercand astfel sa mascheze incapacitatea…

- Situatie alarmanta in mai multe localitati din estul Rusiei si din Siberia. Incendiile de padure s-au extins cu peste 500 de kilometri patrati in ultimele 24 de ore, iar in prezent, sunt sute de focare pe o suprafata de 10 mii de kilometri patrati.