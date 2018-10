Inca un val de scumpiri pe capul romanilor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedinte Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara , Dragos Frumosu, a avertizat ca pretul painii ar putea sa creasca intre 15-20% pana in decembrie, influentat de productia graului din acest an, care in unele zone ale tarii a fost afectata de vremea capricioasa.

