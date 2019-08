Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul si-a propus inca din 2013 listarea la bursa a unui pachet de 15% din actiunile Hidroelectrica. Intre timp, prin hotarare de Guvern, pachetul propus spre listare a fost modificat la 10%."Exista sanse destul de mari ca Hidroelectrica sa fie listata pana acum anul viitor. Obiectivul…

- Profitul inainte de impozitare s-a ridicat la 1,69 miliarde de lei. "Principalul factor care a contribuit la profitul inregistrat in primele sase luni ale anului 2019 a fost castigul net nerealizat aferent participatiilor la valoarea justa prin profit sau pierdere, in suma de 1.031,6 milioane…

- Companiile vor infiinta grupuri de lucru care vor stabili un calendar pentru evaluarea oportunitatilor."In strategia noastra, intentionam de asemenea sa internationalizam si sa extindem afacerile noastre din petrochimie pe pietele care inregistreaza cresteri. De aceea exploram diverse oportunitati…

- De asemenea, OMV vrea sa-si extinda reteaua de benzinarii care aplica discounturi in sudul Germaniei si in Slovenia. Deja compania are 220 de astfel de benzinarii in Austria. In prezent, in Ungaria se afla 197 de benzinarii OMV care folosesc combustibil de la rafinaria Szazhalombatta detinuta…

- Marja de rafinare a OMV (un indicator al profitabilitatii afacerilor cu petrol si gaze naturale) s-a redus la 3,18 dolari pentru un baril de echivalent petrol in perioada aprilie-iunie 2019, de la 4,04 dolari pe baril in primul trimestru din acest an. In cazul OMV Petrom, marja de rafinare a urcat…

- Amerocap, investitor american de private equity care vizeaza dispersarea riscurilor prin multiple plasamente in sectorul de energie și industria de aparare, cu plasamente de peste 1 miliard de dolari, și-a exprimat interesul unei investiții in Oil Terminal, titlurile companiei controlate de statul roman…

- Salariilor de incadrare ale angajatilor cu contract individual de munca ai Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagra, vor fi majorate cu 300 de lei de la 1 iulie, arata un comunicat transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Societatea…

- Acțiunile Nuclearelectrica s-au tranzacționat la bursa peste prețul de listare, de 11,2 lei/acțiune in 2013, atingamd valori de 11,4 - 11,5 lei/acțiune joi și vineri.Potrivit MEDIAFAX, Nuclearelectrica a inregistrat joi o crestere de 3,46%, ajungand la pretul de 11,36 lei pe actiune, si a…