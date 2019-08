Inca o amenda pe GDPR in Romania: O firma nu si-a anuntat angajatii ca sunt supravegheati video

Inca o amenda pe GDPR in Romania: O firma nu si-a anuntat angajatii…

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a dat inca o amenda pentru incalcadea GDPR, aceasta fiind cea de-a patra.



Autoritatea a transmis, intr-un comunicat, ca firma UTTIS INDUSTRIES SRL a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum total de 11.834,25 lei (echivalentul sumei de 2500 euro).



Firma a incalcat prevederile art. 12 si art. 5 alin. (1) lit. c) coroborate cu art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste…