- Dan Barna a venit la Biroul Electoral Central insotit de liderul PLUS Dacian Ciolos si mai multi membri ai aliantei USR-PLUS, printre care Vlad Voiculescu, Cristian Ghinea si Cristina Pruna. Viorica Dancila si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale din noiembrie. Liderul…

- Klaus Iohannis va merge vineri, la ora 12.00, la Biroul Electoral Central, pentru a-si inregistra candidatura pentru al doilea mandat si va fi insotit de liderul PNL, Ludovic Orban, de membri ai echipei de campanie, ai conducerii filialei PNL Bucuresti, precum si de simpatizanti si sustinatori.…

- Liderul PSD Viorica Dancila va depune, joi la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale, incepand cu ora 12.00, potrivit unor surse oficiale. Theodor Paleologu iși va depune tot joi candidatura, de la ora 17.00, a anunțat PMP.Citește și: EFECTELE deciziei CCR: Birchall pierde Justiția, Fifor…

- Prezidentiabilii PNL si USR, Klaus Iohannis si Dan Barna, isi vor depune candidaturile in aceeasi zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Prezidentiabilul UDMR Kelemen Hunor isi va depune candidatura sambata. De asemenea, Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro Romania pentru Cotroceni, se va inscrie oficial…

- Liderul PSD Viorica Dancila va depune, joi la BEC, candidatura la alegerile prezidențiale, incepand cu ora 12.00, potrivit unor surse oficiale. Theodor Paleologu iși va depune tot joi candidatura, de la ora 17.00, a anunțat PMP, potrivit mediafax.Prezidențiabilii PNL și USR, Klaus Iohannis…

- Viorica Dancila va intra oficial in cursa de joi, iar Klaus Iohannis și Dan Barna, de vineri. Primul care și-a inscris candidatura a fost Viorel Catarama, care s-a inscris de astazi la alegerile prezidențiale. Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, iși va depune candidatura la BEC joi, la…

- Cercetarea s-a facut de institutul "Verifield" pe un eșantion de 1.000 de persoane, prin interviu telefonice, la nivel național. Potrivit sondajului, Klaus Iohannis intra lejer in turul 2 și marea batalie este pentru concurentul din finala, unde trei candidați au șanse sensibil egale sa mearga…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…