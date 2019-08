Ștefana Sandu din comuna Dochia, județul Neamț, spune ca pielea este „ambalajul“ cu care ne prezentam in lume. Acesta este și motivul pentru care, in urma cu trei ani, a decis sa faca sapun Artizanal „Bubbles“, realizat 100% manual, prin metoda la rece. – Care este povestea sapunului artizanal facut de dumneavoastra? – Povestea incepe in data de 2 februarie 2017. Eu am fost mereu tipul de persoana care a cautat remedii cat mai naturale pentru ingrijirea corporala, pornind de la maști cu albuș de ou pentru ten pana la a sta o zi intreaga cu uleiuri nutritive in par. Anii au trecut și am devenit…