Inalta Curte incepe astazi judecata in dosarul Microsoft II - Valerian Vreme

Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala. Astfel, procurorul a cerut o pedeapsa maxima cu executare…

- Victor și Ioan Becali au fost condamnați la inchisoare de magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie in dosarul in care sunt acuzati ca i-au dat mita aproape 200.000 de euro judecatoarei Geanina Terceanu. Magistratul, care a primit banii pentru a da o soluție favorabila in dosarul transferurilor,…

- Sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Fratii Becali - condamnati, Borcea - achitat Ioan Becali a fost condamnat, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la…

- Magistratii ICCJ sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare. Luni,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.La ultimul termen al procesului, Orban a declarat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, luni, ultimul termen in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Fostul premier Victor Ponta este asteptat sa se prezinte joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenele anterioare au fost audiati…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului…

- Dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, va merge la Curtea de Apel Galati. Decizia a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de...

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) cer anularea solutiei pronuntate in dosarul fostului comisar-sef al BCCO Alba Iulia Traian Berbeceanu, dupa ce doi membri ai completului de judecata s-ar fi aflat in incompatibilitate, pronuntandu-se…

- Procurorul general al Romaniei anunța ca verifica daca sunt indeplinite condițiile pentru introducerea unui recurs in interesul legii la instanța suprema ce sa aiba ca tema principala momentul de la care incepe calcularea termenului de prescripție raportat la legislația aflata in prezent in vigoare.…

- Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapad de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris."Parchetul…

- "Da, probabil ca a fost cea mai simpla metoda de a explica esecul acestui dosar. Eu merg in continuare pe ideea ca poate a fost o interpretare gresita sau o necunoastere a legii, pentru ca este clar ca momentul consumarii infractiunii este corect determinat si in functie de un moment al consumarii infractiunii…

- Mare dezamagire pentru pentru tot poporul galatean care nutrea speranta ca o sa-l ajunga pe Dan Nica blestemul faptelor penale. iata ca Directia Nationala Anticoruptie a anuntat prin intermediul unui comunicat de presa ca faptele comise in dosarul Microsoft de catre Dan Nica, Adriana Ticau si Alexandru…

- Fostul șef Microsoft, Dinu Pescariu, Claudiu Florica și Gabriel Sandu au fost trimiși in judecata de DNA in dosarul Microsoft. Pe de alta parte, șapte foști miniștri au scapat de acuzații fiindca faptele pentru care ei au fost anchetați s-au prescris. Procurorul care a demarat anchetarea acestora pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din...

- Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) a decis joi ca DNA are termen pâna la 1 mai sa finalizeze ancheta în dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, în care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savârsirea infractiunii de ucidere…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca DNA e obligata sa trimita in judecata dosarul moții polițistului Bogdan Gigina. Procurorii au și un termen: cel tarziu 1 mai.Decizia vine dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat primul termen in procesul in care familia lui Bogdan…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", in care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu, omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft Romania SRL, Calin…

- Înalta Curte de Casație a constatat nulitatea unor ordonanțe prin care s-au preluat probe din alte dosare în rechizitoriul prin care au fost trimiși în judecata fostul ministru al Comunicațiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie...

- Fostul premier Victor Ponta urmeaza sa se prezinte in fața judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție pe 26 februarie pentru a da declarații in dosarul lui Sebastian Ghița. La vremea respectiva era cunoscuta relația de prietenie dintre cei doi, iar procurorii susțin ca Ghița ar fi apelat…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost prezent, joi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat cererea DNA de redeschidere a unui dosar pe numele sau, inchis in urma cu cinci ani de procurorii anticorupție. La ieșirea din sala de judecata, Paul Stanescu a declarat ca este vorba despre presupuse…

- Procurorii Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetarile și au dispus trimiterea in judecata a inculpaților in dosarul care a vizat modul in care au fost ...

- Familia politistului Bogdan Gigina are o cerere de ultima ora catre procurori DNA: grabirea rezolvarii dosarului in care fiul lor a murit in timp ce facea parte din coloana oficiala a lui Gabriel Oprea. Astfel, parintii politistului au facut demersuri la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat…

- Unsprezece persoane, suspectate ca au constituit o grupare organizata specializata in inselarea firmelor de inchirieri masini din Germania si Spania, producand un prejudiciu de peste 350.000 de euro, au fost trimise in judecata de catre procurorii Parchetului General. Suspectii inchiriau masini de…

- Iata ce susțin procurorii DNA: "In perioada ianuarie - aprilie 2012, inculpatul Voicu Mihai Alexandru, in calitate de președinte al unei organizații județene de partid și vicepreședinte al aceleiași formațiuni politice la nivel național, beneficiind de ajutorul inculpatului Mogoș Dan Lucian…

- Tudorel Dobre, prim vicepresedintele Uniunii Camerelor de Comert Bilaterale din Romania, presedintele Camerei de Comert Bilaterale Romania Kuweit, avocat suspendat in cadrul Baroului Bucuresti, se va afla azi in fata judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. In concret, Tudorel…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a mentinut masura preventiva constand in interzicerea initierii si, respectiv, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare, dispusa fata de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta. Hotararea este definitiva. Noul termen al cauzei a…

- SURSA VIDEO: Facebook Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat, referitor la incidentul rutier inregistrat in zona Palatului Parlamentului, ca a fost intocmit dosar de cercetare penala ce va fi inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, din primele informatii,…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi sentinta in prima instanta in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. In acelasi dosar a fost judecat Lucian Coltea, cetatean american,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau, Cristinel Bigiu, și omul de afaceri Gheorghe Doloiu au fost achitați in dosarul ”Mita la Interne”. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție nu este definitiva si poate fi atacta cu apel. Magistrații ICCJ, care judeca dosarul celor doi buzoieni, au…

- La termenul de luni, de la ICCJ, in dosarul care Ludovic Orban este acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, a fost audiat omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, martorul denuntator in aceasta cauza, care a declarat ca liderul PNL i-a cerut finantarea campaniei, informeaza…

- Gabriel Sandu executa o pedeapsa de 3 ani de detentie in dosarul ”Microsoft”. Tribunalul a admis contestatia DNA si a desfiintat o decizie a Judecatoriei Sectorului 4, care hotarase pe 1 noiembrie ca Gabriel Sandu poate fi eliberat conditionat. Tribunalul Ilfov a mai decis ca fostul ministru…

- Parchetul instantei supreme a deschis un dosar de cercetare penala, dupa ce ministrul Internelor, Carmen Dan, a sesizat ca in casa i-ar fi fost plantat un dispozitiv de ascultare. Procurorii așteapta rezultatul expertizei tehnice pentru a vedea daca dispozitivul era unul profesional sau unul ce se poate…

- Contestatia liderului PSD Liviu Dragnea privind sechestrul pe avere impus de DNA in dosarul Tel Drum este judecata miercuri la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Dosarul in care liderul social-democrat contesta masura sechestrului asupra averii sale a fost inregistrat la sfarsitul saptamanii…

- Ioana Valmar, fosta sotie a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marti, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Ioana Valmar a fost chemata…

- Ioana Valmar, fosta soție a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marți, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul in care președintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa și favorizarea infractorului. Ioana Valmar a fost chemata in instanța…

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, a anuntat luni ca isi retrage apelul in dosarul "Gala Bute", fiind de acord cu pedeapsa de trei ani cu suspendare primita la instanta de fond.Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuia sa ia in discutie luni apelul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca termen data de 29 noiembrie in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, contesta masura sechestrului asigurator luata de Directia Nationala Anticoruptie in dosarul Tel Drum. Dosarul in care liderul social-democrat contesta masura sechestrului…

- Fostul director economic al Directiei Silvice Alba, Radu Mariana, este judecat pentru infractiunea de conflict de interese in forma continuata. Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a fost trimis in instanta, la Judecatoria Alba Iulia. Procesul a…

- Fostul director economic al Directiei Silvice Alba, Radu Mariana, este judecat pentru infractiunea de conflict de interese in forma continuata. Dosarul a fost instrumentat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a fost trimis in instanta, la Judecatoria Alba Iulia. Procesul a…