Înaintea unei vizite, preşedintele Germaniei cere Bulgariei să facă progrese în combaterea corupţiei Presedintele german Frank-Walter Steinmeier incepe joi o vizita de doua zile in Bulgaria, iar intr-un interviu acordat in prealabil unui cotidian bulgar, a cerut autoritatilor de la Sofia sa isi sporeasca eforturile pentru combaterea coruptiei si promovarea statului de drept.



Steinmeier a declarat cotidianului 24 Ceasa, preluat de DPA, ca pentru atragerea investitiilor Bulgaria trebuie sa faca progrese reale in domeniile mentionate.



Bulgaria este deja atractiva pentru investitorii germani, care au deschis in aceasta tara peste 5000 de firme, dar nu este singura optiune,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

