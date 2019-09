În Prahova, producţia de struguri este mult diminuată • La Ceptura – „recolta” este de… zero tone/hectar! Nicoleta Dumitrescu Ingrijorarea detinatorilor de vita de vie din Prahova legata de faptul ca productia de struguri si cea de vin din acest an vor avea de suferit din cauza grindinei care a cazut in primavara, la sfarsitul lunii aprilie, a fost confirmata acum, la inceput de toamna. Debutul culesului, atat la struguri de masa, cat si la strugurii pentru vin, a scos la iveala faptul ca, anul acesta, la nivelul judetului, productia va fi mult diminuata, fiind si cazuri in care unii producatori de vin fluiera deja, la propriu, a paguba! Aceasta… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda cere demiterea ministrului Agriculturii, Petre Daea, pe care-l acuza a raportat din pix producțiile de porumb. El acuza ca guvernul PSD-ALDE a raport fals producțiile porumb in documentele oficiale catre CE și susține ca acest lucru e confirmat și de Departamentul…

- Europarlamentarul PNL Daniel Buda il acuza pe ministrul Agriculturii ca ar fi raportat „fix din pix” producțiile de porumb catre Comisia Europeana, gest care depașește „raportarile ceaușiste ale producțiilor record desprinse de realitate”, potrivit Mediafax.Europarlamentarul Daniel Buda, care…

- Petre Daea a transmis Comisiei Europene ca datele privind productia record de porumb obtinuta de Romania sunt reale, ministrul Agriculturii invitandu-i pe cei care se indoiesc de acest lucru sa vina la recoltat.

- Semne de intrebare legate de corectitudinea datelor comunciate de guvernul Romaniei cu privire la recoltele-record au aparut in momentul in care, potrivit datelor Institutului Național de Statistica, recolta de porumb in 2018 a fost de 18,3 milioane tone, in creștere cu peste 4 milioane de tone fața…

- Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul. Este un lucru…

- Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul. Este un lucru exceptional…

- Subventia pe suprafata in Romania va creste la 215 euro/hectar in viitoarea programare 2021-2027, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la postul public de televiziune. "La ora actuala Romania are o subventie de 195 de euro/hectar. In orizontul nostru pana in 2027, subventia la platile…

- Subventia pe suprafata in Romania va creste la 215 euro/hectar in viitoarea programare bugetara european, 2021-2027, a declarat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la postul public de televiziune, transmite Agerpres. "La ora actuala Romania are o subventie de 195 de euro/hectar. In orizontul…