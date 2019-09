Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii bat pasul pe loc la casa ororilor din Caracal in a patra saptamana de cercetari. Criminalistii strang caramida cu caramida daramaturile din curtea lui Gheorghe Dinca, insa planul lor le-a fost dat peste cap de dimineata.

- Au trecut aproape 3 saptamani de la dispariția Alexandrei Maceșanu, iar ancheta in cazul crimelor din Caracal pe care Gheorghe Dinca susține ca le-a comis, se adancește. Curtea acestuia va fi cercetata in amanunt cu aparatura performanta, potrivit declarațiilor lui Tonel Pop, avocatul familiei Luizei…

- Este ziua cea mai neagra pentru parinții Alexandrei, dupa ce Institutul de Medicina Legala a anunțat ca in cenușa gasita in locuința lui Gheorghe Dinca s-a gasit doar ADN-ul fetei. Este prima proba certa pe care o au pana acum anchetatorii, pe langa marturia inculpatului.

- Gheorghe Dinca, denumit monstrul din Caracal a reușit sa oripileze o țara intreaga dupa ce a sechestrat-o pe Alexandra! Deși casa in care a fost dusa este una veche și curtea este intr-o stare ingrozitoare, Dinca avea posibilitatea sa locuiasca intr-o casa normala!Acest lucru reiese din averea…

- Ancheta privind crimele odioase de la Caracal continua sa scoata la iveala detalii incredibile. Mai exact, oamenii legii au descoperit, in apropierea locului in care a fost ținuta Alexandra Maceșanu, un buletin expirat al soției lui Gheorghe Dinca.

- Apar noi informatii despre presupusul criminal din Caracal. Gheorghe Dinca se afla acum n custodia anchetatorilor din Craiova. Oamenii legii incearca sa refaca filmul odioasei crime si, de asemenea, sa afle ce s-a intamplat si cu prima fata, disparuta in aprilie.

- Mihaela Luiza Melencu, zisa „Lulu”, a disparut in luna aprilie. De aproape patru luni, poliția a cautat-o, dar in zadar. Astazi, in curtea lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, au fost descoperite urme din cadavrele a doua fete. Modul de operare a fost identic. Fata de 19 ani a mers la Caracal, pe 14 aprilie,…

- Potrivit unor surse neoficiale, s-ar parea ca in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal in serie din Caracal, s-ar fi gasit si trupul unui baietel de opt ani. Mai exact, anchetatorii ar fi gasit ramasitele micutului in fantana suspectului!