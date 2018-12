În ce țară adopția animalelor în perioada Crăciunului este interzisă Adopția animalelor in perioada Craciunului a fost interzisa in mai multe adaposturi din Germania pentru a descuraja ideea de a le oferi drept cadou. Sloganul campaniei este„Un caine este pe viața, nu doar de Craciun” . „Animalele sunt ființe cu nevoi și sentimente. Nu sunt potrivite pentru cadouri surpriza” In perioada sarbatorilor de iarna, multe adaposturi vor fi deschise pentru vizitare, insa adopțiile vor putea fi facute incepand cu luna ianuarie. Cel mai mare adapost din Europa, mai exact, adapostul din Berlin face parte din aceasta campanie, iar reprezentanții lui spun ca așa este redus… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

