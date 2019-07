Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 44 de ani a fost preluata, marti dimineata, din fata unei discoteci din Costinesti si transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta, cu plagi injunghiate, provocate de un barbat in cursul unei altercatii care a avut loc la locuinta victimei, au informat…

- Turistul ceh care a cazut pe zapada in Muntii Fagaras a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, starea lui fiind foarte grava, a declarat seful Salvamont Sibiu, Adrian David.

- Accidentul s-a produs vineri, pe DN 2A, in zona Hanul Morilor. Un autoturism a intrat in coliziune frontala cu o alta masina, iar in urma impactului unul dintre cele doua autovehicule a luat foc, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Trei persoane au fost ranite in urma incidentului.…

- Locuitorii județului Vrancea sunt așteptați astazi sa afle ce inseamna “prea mult”, la Ziua Naționala a Testarii Consumului Personal de Alcool. La Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani se va desfașura testarea intre orele 9-17 la cabinetul AlcoInfo, Policlinica spitalului, camera…

- Testul, care va putea fi realizat de Ziua Nationala a Testarii Consumului Personal de Alcool, este format din 10 intrebari si completarea acestuia dureaza, conform organizatorilor, doar cinci minute. Chestionarul va fi interpretat de medici, asistenti medicali, psihologi, sociologie si asistenti medicali…

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare este partener intr-un proiect amplu, organizat cu prilejul Zilei Naționale a Testarii Consumului Personal de Alcool. In acest context, toți cei care doresc sa participe activ la cea mai mare testare naționala privind consumul personal…

- Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare este partener intr-un proiect amplu, organizat cu prilejul Zilei Naționale a Testarii Consumului Personal de Alcool. In acest context, toți cei care doresc sa participe activ la cea mai mare testare naționala privind consumul personal…

- Detașamentul de pompieri Zalau, din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (ISU) ”Porolissum” Salaj, a intervenit in aceasta seara, ora 21,43, cu doua autospeciale pentru a stinge un incendiu izbucnit la o garsoniera dintr-un bloc de apartamente din cartierul Dumbrava. Din cate se…