Împrumuturi ipotecare. Banca Centrală, anunț despre viitor Bancile din zona euro se asteapta in trimestrul patru din 2018 la o majorare suplimentara a cererii pentru imprumuturi ipotecare, de consum si pentru companii, dupa o crestere inregistrata la toate cele trei categorii in perioada iulie-septembrie 2018, arata datele unui studiu publicaf luni de Banca Centrala Europeana (BCE), transmite Reuters. De asemenea, bancile ar urma sa relaxeze usor standardele pentru imprumuturile ipotecare si de consum si sa le mentina in mare parte nemodificate pe cele pentru companii, se arata in studiul la care au participat 147 de banci. BCE a stimulat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu zece ani in urma, pe 15 septembrie 2008, avea loc prabusirea bancii de investitii Lehman Brothers, cu active de peste 680 de miliarde de dolari si 26.200 de angajati. A urmat o perioada de turbulente pe pietele financiare, in prim plan fiind bancile si firmele de asigurari, de scadere a…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 100 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 157 de luni, la un randament mediu de 5,23% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Valoarea nominala a emisiunii…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 490 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 42 de luni, la un randament mediu de 4,19% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala a emisiunii de joi…

- Royal Bank of Scotland (RBS) va trebui sa plateasca 4,9 miliarde de dolari ca penalitați pentru inducerea in eroare a investitorilor sai cu privire la emiterea de obligațiuni ipotecare, a anunțat Departamentul de Justiție al SUA, citat de Reuters, conform Mediafax.Potrivit oficialitaților,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a depasit in iulie tinta stabilita de Banca Centrala Europeana, arata o estimare preliminara publicata marti de Oficiul european de statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei în zona euro a accelerat la 2,1% în iulie, de la 2% în iunie,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a depasit in iulie tinta stabilita de Banca Centrala Europeana, arata o estimare preliminara publicata marti de Oficiul european de statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei în zona euro a accelerat la 2,1% în iulie, de la 2% în iunie,…

- Nokia va livra T-Mobile US echipamente de retea 5G in valoare de 3,5 miliarde de dolari, au anuntat cele doua companii. Este cel mai valoros acord in domeniul tehnologiei 5G la nivel mondial si o dovada concreta a noului ciclu de imbunatatire retelelor wireless, transmite agenția Reuters, preluata de …

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis joi sa mentina nemodificata dobanda de politica monetara si a precizat ca va continua sa faca achizitii de active la ritmul actual – 30 de miliarde de euro pe luna- pana in septembrie, anunța Reuters . Incepand cu luna octombrie, BCE va reduce ritmul achizitiei…