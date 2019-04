Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a vizitat luni Zidul Plangerii din Ierusalim alaturi de premierul israelian Benjamin Netanyahu in timp ce palestinienii iau in considerare retragerea ambasadorului de la Brasilia in urma deschiderii unui misiuni comerciale a Braziliei la Ierusalim, scrie Reuters.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro efectueaza incepand de duminica o vizita de trei zile in Israel, unde urmeaza sa aiba intrevederi in special cu premierul Benjamin Netanyahu, la putere de aproape 13 ani si care va candida pentru un al cincilea mandat in alegerile legislative prevazute pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, ia in calcul admiterea Braziliei in Alianta Nord-Atlantica. Ideea a fost vociferata in timpul intalnirii de la Washington cu omologul sau brazilian, Jair Bolsonaro.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca are in vedere primirea Braziliei in NATO, transmite Reuters. "Ne vom gandi foarte, foarte serios la asta in ceea ce priveste - fie ca este NATO, fie ceva in legatura cu alianta", a declarat Trump reporterilor, cu ocazia primirii la…

- Atacantul brazilian Neymar va fi indisponibil zece saptamani dupa ce s-a accidentat la piciorul drept la meciul cu Strasbourg din 16-imile Cupei Frantei, disputat la 23 ianuarie, a anuntat clubul Paris Saint-Germain, informeaza News.ro.Potrivit PSG, jucatorul nu va fi operat, dar va urma un…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a fost operat "cu succes" luni la Sao Paulo, chirurgii inlaturand cu succes punga de colostomie instalata dupa atentatul cu arma alba caruia i-a cazut victima in septembrie, a indicat presedintia, citata de AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: BUBUIE…

- Ministrul brazilian al apararii, generalul Fernando Azevedo e Silva, a afirmat ca nu vede nici un motiv pentru a le permite Statelor Unite ale Americii (SUA) sa amplaseze o baza militara pe teritoriul Braziliei, idee fata de care s-a declarat deschis presedintele Jair Bolsonaro, relateaza marti agentia…