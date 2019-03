Imagini cu o femela de leopard de zapada si puiul ei au fost surprinse de camerele de luat vederi din Parcul National Three-river-source din provincia Qinghai, in nord-vestul Chinei, a anuntat administratia parcului, relateaza luni Xinhua. Parcul este un habitat important pentru leoparzii de zapada si se estimeaza ca mai mult de 1.000 de indivizi ai acestei specii traiesc in zona. Imaginile suprinse de camerele de supraveghere cu infrarosu in ianuarie si februarie ii arata pe femela de leopard si puiul ei in apropierea sursei Fluviului Galben. Este prima data cand animalul a fost observat in timpul…