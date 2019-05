Stiri pe aceeasi tema

- Selena Gomez crede ca rețelele de socializare sunt minunate, insa, in același timp „periculoase” și „teribile” pentru generația sa. Cantareața și actrița in varsta de 26 de ani – care are unul dintre cele mai urmarite conturi de Instagram din lume – a declarat, potrivit contactmusic.com: „Pentru generația…

- Cantareata si actrita americana Hilary Duff s-a logodit cu compozitorul newyorkez Matthew Koma, iubitul sau cu care are o relatie din 2017, relateaza online ziarul spaniol ABC. Actrita a dorit sa impartaseasca vestea fanilor ei, postand pe retelele de socializare o imagine in care isi arata mandra inelul…

- Jucatorii profesionisti din Anglia si din Tara Galilor vor boicota timp de 24 de ore social media, incepand de vineri dimineata, in semn de protest fata de felul in care retelele de socializare si autoritatile din fotbal raspund rasismului, relateaza bbc.com, informeaza News.ro.Citește și:…

- Bob Iger, președintele și directorul executiv al companiei Walt Disney, un cunoscut filantrop, a criticat dur rolul rețelelor de socializare in raspandirea urii in randurile oamenilor. ”Lui Hitler i-ar fi placut enorm rețelele de socializare. Sunt cel mai puternic instrument de marketing la…

- Postul Paștelui este considerat a fi cel mai dur post din tot anul, iar creștinii se straduiesc sa-l duca mereu la bun sfarșit. Cu toate acestea, traim intr-o era a tehnologiei, de care am devenit dependenți. Parintele Ionuț Mavrichi explica daca este sau nu bine sa folosim rețelele de socializare,…

- Parlamentul rus a aprobat o lege controversata care permite autoritatilor sa retina orice persoana care da dovada de "lipsa de respect" fata de Guvern sau oficiali rusi, inclusiv fata de presedintele Vladimir Putin, pe retelele de socializare online, relateaza cotidianul The Guardian. Legea,…

- Iubita lui Bradley Cooper, Irina Shayk, a șters-o pe Lady Gaga de pe rețelele de socializare inainte de momentul de tandrețe avut de artista și actor in timpul interpretarii melodiei "Shallow", pe scena Premiilor Oscar 2019. Lady Gaga și Bradley Cooper au facut senzație pe scena interpretand melodia…