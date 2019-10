Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Laufer ii raspunde lui Liviu Plesoianu, dupa ce acesta s-a intrebat care este principiul pe care se bazeaza BEC atunci cand decide sa sesizeze Parchetul in ceea ce priveste semnaturile false doar in cazurile in care nu se

- Liviu Plesoianu a povestit ca a primit, in ultimele ore, un numar suficient de semnaturi care i-ar fi permis sa se inscrie in cursa prezidentiala, insa a constatat, dupa ce a verificat listele, ca mare parte dintre acestea erau trase la xerox. "Ora 4:30 noaptea. ...Am luat bucata cu bucata…

- Liviu Plesoianu este deputat PSD si dorea sa candideze independent la alegerile pezidentiale.Acesta, in jurul orei 4:30, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca nu a reusit sa stranga numarul necesar de semnaturi pentru a candida la prezidentiale.Plesoianu sustine ca in ultimele ore i au venit liste de…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, care dorea sa candideze independent la pezidențiale anunța ca nu a reușit sa stranga numarul necesar de semnaturi pentru a candida la prezidențiale. Pleșoianu susține ca in ultimele ore i-au venit liste de semnaturi trase la xerox din partea unor oameni care ar fi…

- Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Mihai Popșoi, recunoaște ca in interiorul Blocului „ACUM" sunt deputați care au opinii separate in ceea ce privește unele aspecte ale cooperarii cu PSRM. Acesta spune ca, in unele situații, aceste opinii separate nu și-ar avea rostul și ca majoritatea…

- "Daca sforarii au impresia ca ma pot convinge sa renunț scoțand chiar și un as din maneca in ultima clipa, atunci inseamna ca NU ma cunosc deloc. Daca domnul Mircea Diaconu e susținut de Ponta și i se pare ok, atunci ii urez mult succes, dar ii transmit și ca vedem lucrurile, inclusiv din perspectiva…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a lansat un nou atac la adresa Vioricai Dancila, validata in unanimitate de PSD candidat la alegerile prezidentiale. Plesoianu anunta ca va intra ca independent in cursa pentru Cotroceni si indeamna la „o hora vie a unirii“.

- Deputatul PSD Ciprian Serban ii transmite un mesaj fostului ministru Ilan Laufer, care vineri a implinit 36 de ani."Mereu alaturi de prieteni. La multi ani, Ilan! Felicitari pentru realizarile frumoase de pana acum și te așteptam cu noi idei cel puțin la fel de inovatoare, indraznețe…