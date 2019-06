Stiri pe aceeasi tema

- Oale, strachini, masti, stergare, covoare, ii, camasi si palarii, opinci, linguri de lemn impodobite cu motive simbolice, cofe si cofite, fluiere si ocarine, icoane pictate pe lemn sau sticla, buchete de lavanda toate puteau fi targuite vineri din Targul de Sfintii Apostoli "Petru si Pavel", organizat…

- In perioada 28-30 iunie 2019, mai multe echipaje de jandarmi ieșeni vor desfașura activitati de asigurare a ordinii la o serie de manifestari cultural-artistice și religioase organizate in spațiul public si la care participa un numar mare de persoane. La toate manifestarile publice, jandarmii ieșeni…

- Expozitii, film documentar, concerte si ateliere de creatie fac parte din actiunile organizate la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" in cadrul Targului de Sfintii Apostoli "Petru si Pavel", organizat in perioada 28-30 iunie potrivit news.roCu aceasta ocazie, sub titlul "Icoana ortodoxa…

- Expozitii, film documentar, concerte si ateliere de creatie fac parte din actiunile organizate la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" in cadrul Targului de Sfintii Apostoli "Petru si Pavel", organizat in perioada 28-30 iunie.

- Luni seara, 24 iunie, la Biserica „Sf. Petru și Pavel” din Parcul Cancicov al Bacaului au fost aduse trei icoane facatoare de minuni ale Maicii Domnului cu pruncul Iisus. Evenimentul a avut loc pe un ceremonial prin care icoanele au fost preluate și duse intr-un frumos pridvor tradițional din curtea…

- Postul Sfintilor Petru și Pavel este cunoscut in popor sub denumirea de Postul Sampetrului sau Postul Cincizecimii, datorita darurilor Sfantului Duh, care s-au pogorat peste Sfintii Apostoli. Potrivit calendar ortodox 2019, postul pica in perioada 22 -28 iunie 2019.

- Zeci de producatori și meșteri populari din intreg Maramuresul expun produsele intr-un targ dedicat lor, intitulat -„Bun de Maramureș”. Produse artizanale, papuși in straie populare, traiste tradiționale sunt doar cateva exemple din obiectele pe care le puteti gasi la standurile din Muzeul Satului din…

- Compania de Transport Public Iași anunța schimbari in circulația tramvaielor și autobuzelor, valabile in Noaptea de Inviere. Astfel, in noaptea de 27 spre 28 aprilie, vor fi la dispoziția publicului calator urmatoarele trasee de tramvai: Traseul 3: Gara-Centru-Targu Cucu-Tatarași-Dancu-doua unitați…