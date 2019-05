Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Romane face primele precizari dupa aducerea in tara a lui Radu Mazare, din Madagascar cu un avion de linie, via Paris."Persoana urmarita internațional, Radu Ștefan Mazare, a fost predata reprezentanților Administrației…

- Avionul cu care fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare, extradat din Madagascar, este adus la Bucuresti a aterizat luni seara pe aeroportul Otopeni. Potrivit unor surse din Politie, el va fi preluat de angajati ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor si dus la Penitenciarul…

- Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare cu executare, urmeaza fie adus, luni, in Romania, sub escorta Poliției, dupa ce autoritațile din Madagascar au admis solicitarea de extradare din partea țarii noastre, potrivit Poliției Romane.Dupa ce, pe 14 mai, autoritațile din Madagascar…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 20 - 26 mai: * Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare, extradat din Madagascar, va fi adus luni sub escorta Politiei, in Romania. Autoritatile din Republica Madagascar au informat pe 14 mai ca au admis extradarea lui Mazare. Politia…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare va fi extradat din Madagascar si va fi adus sub escorta Politiei, in Romania, pe data de 20 mai. ‘In urma informarii transmise de autoritatile din Republica Madagascar, la data de 14 mai, cu privire la admiterea extradarii persoanei urmarite international…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare va fi extradat din Madagascar si va fi adus sub escorta Politiei, in Romania, pe data de 20 mai. "In urma informarii transmise de autoritatile din Republica Madagascar, la data de 14 mai, cu privire la admiterea extradarii persoanei urmarite international…

- Ana Birchall i-a transmis un mesaj Alessandrei Stoicescu pe care jurnalista l-a citit, in direct, la Antena 3. ”Ministrul Birchall considera ca am nedreptațit-o. Ii cer scuze, nu am avut aceasta intenție absolut deloc. Mi-a transmis așa: nu am dat interviuri, nu am facut conferințe de presa,…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, luni, ca a fost predat autoritatilor din Madagascar dosarul pentru extradarea fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare, condamnat definitiv la noua ani de inchisoare pentru retrocedarea ilegala a mai multor terenuri. „La ora 8,00,…