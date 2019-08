Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana se pregateste sa cheltuiasca 900.000 de euro pe drone. De ce este alocata o suma atat de mare de bani si pentru ce vor fi folosite? Politia a evitat sa ofere detalii clare, in ciuda insistentelor Ziare.com. Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a lansat, pe 1 august,…

- 946 de infracțiuni de viol au fost inregistrate in primele 6 luni ale anului 2019 la nivel național, precizeaza Poliția Romana. In prima parte a anului, au mai fost sesizate 112 infracțiuni de omor și 19.851 de violența domestica, potrivit Mediafax.In primele 6 luni ale anului 2019, la nivel…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza numarului mare de persoane adunate in fata casei suspectului de omor Gheorghe Dinca, circulatia rutiera pe Strada Craiovei (DE70) este la aceasta ora afectata pe raza municipiului Caracal, astfel: pe sensul catre…

- Circulatia rutiera in Caracal este afectata din cauza numarului mare de persoane adunate in fața casei lui Gheorghe Dinca. Spre Craiova, traficul se desfasoara pe o singura banda, alternativ, iar pe sensul catre Caracal traficul este deviat pe centura orașului.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Politistii au facut, de la inceputul anului, 13 perchezitii in porturile Constanta, Constanta Sud Agigea, Midia si Mangalia, in cadrul a 125 de dosare penale pentru evaziune fiscala. Prejudiciul este estimat la 3 milioane de lei. ”Actiunile desfasurate de politistii Serviciului de Politie…

- Politia Romana, prin Directia de Politie Transporturi, efectueaza permanent actiuni si controale in porturile maritime, pentru prevenirea si combaterea infractiunilor economico financiare. Actiunile desfasurate de politistii Serviciului de Politie Transporturi Maritime, in primele sase luni ale anului…

- Politia Romana si DIICOT au facut, in ultimele doua saptamani, 146 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. Au fost indisponibilizate droguri, bani, in lei si in valuta, echipamente IT, arme si tigari de contrabanda. 91 de persoane au fost retinute sau arestate,…

- Luna aceasta, timp de 2 saptamani, in premiera, Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia de Politie Transporturi, in cooperare cu Inspectoratul General al Politiei Frontiera, Autoritatea Navala Romana si Garda Nationala de Mediu, a initiat si coordonat, la nivel european, operatiunea…