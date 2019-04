Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este blocata sambata dupa-amiaza pe DN 1A Bucuresti - Ploiesti, la kilometrul 18+800 metri, pe raza localitatii Buftea, judetul Ilfov, din cauza unui accident produs pe fondul neacordarii de prioritate.…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane, desfasoara vineri, 15 martie, 98 de perchezitii, in 22 de judete si in Capitala.

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane, desfasoara vineri, 15 martie, 98 de perchezitii, in 22 de judete si in Capitala.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arges, pe DN65 Pitesti – Slatina, in comuna Lunca Corbului, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un TIR. In urma evenimentului trei persoane au fost ranite grav (una incarcerata).Traficul…

- Poliția Romana a facut prapad! Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) a comunicat ca, in 2018, au fost destructurate, la nivelul intregii țari, peste 150 de grupari de criminalitate organizata. Subcomisarul de poliție Olga Menaev, responsabil cu Legea 544/2001 in cadrul IGPR, a dezvaluit,…

- Accident rutier cu trei autoturisme in Ploiesti, pe Centura de Vest.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Brasov Ploiesti, la kilometrul 66 500 de metri, la intrarea in municipiul Ploiesti dinspre Campina judetul Prahova , a avut loc un accident rutier…

- DN 2 Bucuresti-Suceava-Siret este cel mai periculos drum din Romania, cu 89 de persoane decedate si sute ranite grav in accidente rutiere produse anul trecut. Potrivit statisticilor politiei solicitate de RRA, cifrele sunt in crestere fata de 2017. Al doilea cel mai periculos drum este DN1 Bucuresti-Cluj-Oradea…

- 112 milioane de țigarete de contrabanda, blocate in 2018! Aproape o mie de persoane au fost reținute. Aceasta este valoarea țigarilor confiscate de autoritațile romane anul trecut, cu circa 25 la suta mai puține decat in anul precedent. Romania are cel mai ridicat nivel al contrabandei cu țigarete din…