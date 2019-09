Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, a dispus luni un control privind modul in care ofiterul judiciarist, prezent la recoltarea de probe biologice in cazul mamei Luizei Melencu, si-a desfasurat indatoririle. ‘Directia Control Intern a IGPR va efectua cercetari asupra modului in care ofiterul judiciarist…

- Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie la Caracal, a declarat luni, la iesirea de la Institutul National de Criminalistica, aflat in sediul IGPR, ca a fost "fortata" si...

- Monica Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie la Caracal, a ajuns, luni, la sediul Institutului National de Criminalistica (INC) pentru a i se preleva probe biologice in vederea unei noi expertize ADN. Monica Melencu este insotita de tatal sau, cei doi…

- Mama Luizei Melencu, fata de 18 ani disparuta in luna aprilie, a refuzat sa-i fie prelevate probe biologice pentru efectuarea unei noi expertize generice, insa procurorii au obtinut mandat de la instanta pentru aceasta procedura, informeaza marti DIICOT. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES,…