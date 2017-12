Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele moldovean Igor Dodon a respins cererea presedintelui Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, privind decretarea datei de 16 decembrie ca zi de doliu national, atunci cand va fi inmormantat Regele Mihai I al Romaniei, relateaza site-ul deschide.md.

- „Asta-i buna de taiat pe dansa”, a spus Igor Dodon despre un puzzle din lemn cu harta Romaniei Mari care i-a fost inmanat duminica, 10 decembrie, la Targul Caritabil de Iarna organizat la Chisinau. Seful statului a sugerat ca darul poate fi folosit ca tocator.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parerea ca deschiderea de azi a Biroului de Legatura al NATO la Chișinau nu va contribui la consolidarea societații de pe ambele maluri ale Nistrului și la întarirea stabilitații politice în stat. Mai mult decât atât, el…

- Ministrul de externe moldovean Andrei Galbur a „reiterat cu fermitate” la reuniunea consiliului ministerial al OSCE care a început joi la Viena cererea Republicii Moldova privind „retragerea completa a forțelor militare ruse” din stânga Nistrului scrie paginaderusia.ro…

- Prețul gazelor naturale pentru consumatorii din Transnistria este de cel puțin cinci ori mai mic decat cel achitat de cetațenii de pe malul drept al Nistrului. Andrei Petru, un locuitor al satului Molovata Noua din raionul Dubasari a publica pe Facebook ultima factura pe care a achitat-o. „Azi am achitat…

- Dupa discutiile indelungate despre solutionarea problemelor reale ale populatiei de pe ambele maluri ale Nistrului si despre politica „pasilor mici” in reglementarea transnistreana, abia acum avem un prim rezultat serios. Astfel a comentat pentru INFOTAG jurnalistul si expertul transnistrean Grigorii…

- Masinile inregistrate in regiunea transnistreana ar putea fi admise, in curand, in traficul international. Anuntul a fost facut de reprezentantii politici de la Tiraspol si Chisinau dupa o noua runda de negocieri in formatul „5+2”, care se desfasoara la Viena.

- Președintele pro-rus Igor Dodon a concluzionat, dupa Summitului Parteneriatului Estic care a avut loc la Bruxelles, ca șansele Moldovei de a se integra în UE sunt aproape egale cu zero pentru urmatoarele decenii. Mai mult, Dodon susține ca pâna acum guvernarile pro-europene…

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat ca au convenit cu reprezentantii Tiraspolului asigurarea liberei circulatii a profesorilor si a elevilor institutiilor de invatamant din stanga Nistrului. Totodata, unitatile de invatamant din Transnistria vor fi aprovizionate cu materale didactice pentru desfasurarea…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon a salutat semnarea de Chișinau și Tiraspol a celor patru decizii protocolare care reglementeaza domeniile educației, al agriculturii și al telecomunicațiilor.

- Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova Peter Michalko s-a întâlnit astazi la Tiraspol cu liderul autoproclamatei republici nistrene, Vadim Krasnoselski scrie DESCHIDE.MD Potrivit unui comunicat al pretinsei președinții de la Tiraspol, Krasneselski a discutat…

- "O sa primeasca un raspuns, cum se spune in limbajul diplomatilor, in due time", a precizat, potrivit Agerpres, presedintele Iohannis, la Bruxelles, unde urmeaza sa participe la Summitul Parteneriatului Estic. Pe 31 octombrie, presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a intalnit cu ambasadorul…

- Guvernul de la Chisinau vrea sa ofere un ”statut special” regiunii Transnistria, daca aceasta ar ramâne parte componenta a Republicii Moldova, în contextul în care si presedintele Igor Dodon s-a declarat favorabil acestei initiative, relateaza Unimedia.info. …

- Igor Dodon a participat in dimineata de duminica, 19 noiembrie, la referendumul de revocare din functie a primarului de Chisinau, Dorin Chirtoaca. Presedintele sustine ca este important ca locuitorilor Capitalei le-a fost oferita posibilitatea sa voteze pentru schimbarea situatiei in oras.

- Liderul regimului pro-rus din Transnistria, Vadim Krasnoselski, a respins posibilitatea unor negocieri politice despre o eventuala reintegrare a regiunii pe baza federalizarii Republicii Moldova, varianta avansata de catre presedintele moldovean Igor Dodon. "În baza Constitutiei…

- "Incercarea de a convoca rezervistii si de a verifica capacitatile militare ne provoaca nu doar noua ingrijorare, ci si celorlalti parteneri, inclusiv celor implicati in procesul de reglementare (a diferendului din Transnistria). Acest subiect a fost abordat in cadrul Comisiei Unificate de Control,…

- Mobilizarea generala anunțata de autoritațile separatiste din stanga Nistrului pentru maine, 17 noiembrie, starnește ingrijorarea autoritaților de la Chișinau și a partenerilor din formatul de negocieri ”5+2”, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare, George Balan. Acest subiect a fost discutat in…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, vede regiunea transnistreana ca parte componenta a R.Moldova, dar cu propriul parlament, guvern, presedinte si drapel, potrivit unui interviu acordat cotidianului „Nezavisimaia Gazeta”, citat de RIA Novosti. Presedintele moldovean crede ca, dupa reintegrarea…

- Utilizarea alfabetului latin pentru așa-numita „limba moldoveneasca”, în regiunea separatista transnistreana, poate fi sancționata cu o amenda de peste 50 de euro, arata un raport al Asociației Promo-LEX de monitorizare a drepturilor omului în stânga Nistrului, scrie…

- Dreptul la educație este frecvent incalcat in Transnistria, precum și libertatea circulație și dreptul la proprietate. Asta arata un raport al asociației Promo-LEX, citt de Radio Chișinau . Astfel, potrivit acestui raport, utilizarea alfabetului latin pentru limba „moldoveneasca” (limba romana cu caractere…

- „Semnarea deciziei protocolului privind deschiderea podului Gura Bâcului-Bîcioc va oferi oportunitați semnificativ crescute pentru facilitarea circulației persoanelor, transportului și bunurilor, și activitaților de afaceri pe ambele maluri ale Nistrului și în întreaga…

- Comisia naționala pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente a prezentat Guvernului spre aprobare lista circumscripțiilor uninominale. Conform harții finale, care cuprinde în total 51 de circumscripții, 48 vor fi constituite pe teritoriul Republicii Moldova, iar trei în…

- Comisia Naționala pentru constituirea circumscripțiilor uninominale permanente a luat decizia de a acorda regiunii transnistrene, în baza circumscripțiilor create, doua mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, iar pentru diaspora vor fi acordate trei mandate la alegerile…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a anuntat, luni, ca i-a transmis o invitatie oficiala lui Klaus Iohannis pentru a efectua o vizita la Chisinau, iar liderul moldovean a precizat ca relatiile dintre cele doua state sunt fundamentale pentru Republica Moldova, relateaza Unimedia.info. Presedintele…

- Igor Dodon a avut o intrevedere luni, 30 octombrie, cu ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita. In cadrul intalnirii, seful statului i-a inmanat diplomatului roman o scrisoare oficiala pentru presedintele Klaus Iohannis, prin care il invita sa viziteze Republica Moldova. Dodon considera ca intre…

- Seful statului sustine ca stie deja cum va arata rezultatul respectivului plebiscit, sugerand ca cetatenii vor vota contra unionistilor. Declaratiile presedintelui Igor Dodon au fost facute in contextul discutiilor despre activitatea lui Traian Basescu la Chisinau. „Noi examinam acum foarte…

- Fostul lider separatist de la Tiraspol, Evgheni Șevciuk, care a fugit din Transnistria și s-a refugiat la Chișinau din cauza dosarelor pornite pe numele sau in stanga Nistrului, se afla acum la Moscova. Soția sa, Nina Ștanski, fosta așa-zis ministru de externe de la Tiraspol, a publicat astazi mai multe…

- Igor Dodon anunta ca în curând ar putea organiza un referendum consultativ republican, unde moldovenii vor fi întrebati daca vor ca unionismul sa fie interzis prin lege sau nu. Seful statului spune ca stie deja cum va arata rezultatul plebiscitului, sugerând ca cetatenii…

- Presedintele nerecunoscut al regiunii transnistrene, Vadim Krasnoselskii, a refuzat propunerea lui Igor Dodon, lansata la inceputul acestui an, privind organizarea unui referendum national pe ambele maluri ale Nistrului, unde cetatenii isi vor expune pozitia fata de reunificarea tarii. El sustine ca…

- Presedintele nerecunoscut de la Tirapol, Vadim Krasnoselskii, nu este de acord cu afirmatiile lui Igor Dodon, conform carora in stanga Nistrului ar locui tot moldoveni. Potrivit lui, in Transnistria locuiesc transnistreni, care sunt un popor diferit fata de cel moldovean.

- Presedintele filorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a ramas fara atributia de a numi ministrul apararii. Decizia a fost luata in aceasta dupa-amiaza de judecatorii Curtii Constitutionale de la Chisinau, care au analizat o sesizare a Executivului. Potrivit deciziei Curtii Constitutionale, Igor Dodon…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a organizat la Chișinau o dezbatere cu tema "Viitorul Republicii Moldova in contextul noilor evoluții geopolitice”.Intr-un discurs, Basescu a declarat ca daca ar fi președinte al Romaniei, nu l-ar primi pe Igor Dodon…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis, marți, ca președintele Igor Dodon este obligat sa accepte propunerea premierului pentru un post de ministru, în caz contrar președintele putând fi suspendat, relateaza presa locala citata de Agerpres. În replica, președintele…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a declarat pentru presa rusa ca va bloca inițiativa de schimbare în Constituție a denumirii limbii de stat din "moldoveneasca" în "româna". "Nu este exclus ca procedura sa fie lansata. Socialiștii…

- Moscova va face tot posibilul pentru soluționarea diferendului transnistrean, a promis președintele Rusiei, Vladimir Putin, într-o întâlnire cu omologul sau moldovean Igor Dodon, marți, la Soci - celebra stațiune pe coasta rusa a Marii Negre - în marja Consiliului șefilor…

- Rusia, care menține trupe de ocupație și un regim separatist în Republica Moldova, promite din nou ca va face „tot posibilul pentru soluționarea diferendului transnistrean”. Într-o întâlnire cu omologul sau moldovean Igor Dodon, marți, la Soci, Vladimir…

- Președintele R. Moldova, Igor Dodon, a denigrat actuala guvernare de la Chișinau la intalnirea avuta ieri cu Vladimir Putin la Soci. Șeful statului a acuzat guvernarea ca face tot posibilul pentru a inrautați relațiile cu Rusia și ca doar dansul depune eforturi pentru a pastra „parteneriatul strategic”…

- Moscova va face tot posibilul pentru soluționarea diferendului transnistrean, a promis președintele Rusiei, Vladimir Putin într-o întâlnire cu omologul sau moldovean Igor Dodon, marți, la Soci - celebra stațiune pe coasta rusa a Marii Negre - în marja Consiliului șefilor…

- Dupa alegerile din 2018 Republica Moldova ar putea deveni membra cu drepturi depline a Uniunii Euroasiatice, a declarat președintele Igor Dodon în timpul unei întrevederi cu reprezentanți ai societații civile din stânga Nistrului, la care au participat și reprezentanți ai Partidului…

- Localitatile Cosnita, Dorotcaia, Molovata Noua si Oxentea din raionul Dubasari, amplasate pe malul Nistrului si care fac, administrativ, parte din componenta RM, au semnat un Acord de prietenie si colaborare cu regiunea Vladimir din Rusia. Despre aceasta a anuntat presedintele Igor Dodon, care a mentionat…

- Lunetiștii din contingentul de trupe ruse dislocat în Transnistria au efectuat un exercițiu de „pregatiri speciale” pe poligonul din regiunea separatista, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii de la Moscova, transmite radiochisinau.md „Pe parcursul aplicațiilor,…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a admis luni seara ca exista riscul ca el sa fie demis, dar a avertizat ca "furia poporului va fi pe masura", intr-o emisiune difuzata de filiala din Chisinau a postul rusesc NTV, emisiune moderata de controversatul ex-politician Iurie Rosca,…

- Rusia intentioneaza sa sustina în continuare eforturile de solutionare a crizei din regiunea separatista moldoveana Transnistria, afirma presedintele Vladimir Putin, citat de site-ul agentiei Tass. „Vom oferi în continuare asistenta pentru gasirea unei solutii politice…

- Presedintele raionului Dubasari a fost retinut in aceasta seara pe aeroportul din Capitala de catre ofiterii CNA. Grigore Policinschi figureaza intr-un dosar penal deschis pentru trafic de influența.