Stiri pe aceeasi tema

- Blocul ACUM (Partidul Actiune si Solidaritate, PAS, plus Partidul 'Platforma Demnitate si Adevar', PPDA) a invitat grupul parlamentar al socialistilor lui Igor Dodon la discutii publice privind eventualele initiative in vederea dezoligarhizarii tarii, potrivit unui anunt postat luni pe pagina…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat sceptic in privinta formarii unei majoritati parlamentare intre socialisti si democrati dupa discutiile avute marti cu liderii celor doua formatiuni, in conditiile in care Blocul ACUM (Partidul Actiune si Solidaritate /PAS/ plus Partidul 'Platforma…

- PAS si PPDA nu vor merge la consultarile comune convocate pentru maine de catre presedintele tarii, Igor Dodon. Despre aceasta au anuntat liderii celor doua formatiuni, Maia Sandu si Andrei Nastase, care au decis sa organizeze propriile discutii, la Parlament.

- Igor Dodon sustine ca in ultima vreme, la Chisinau, se petrec mai multe evenimente care il fac sa creada ca guvernarea pregateste excluderea Socialistilor din alegeri. In acest sens, presedintele a cerut cetatenilor sa fie foarte vigilenti, iar la apelul sau sa iasa in strada.

- Igor Dodon sustine ca in ultima vreme, la Chisinau, se petrec mai multe evenimente care il fac sa creada ca guvernarea pregateste excluderea Socialistilor din alegeri. In acest sens, presedintele a cerut cetatenilor sa fie foarte vigilenti, iar la apelul sau sa iasa in strada.

- Presedintele organizatiei teritoriale Chisinau a Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Vladimir Bolea, este invitatul emisiunii „Adevarul Live Moldova” de luni, 18 februarie. Discutam cu unul dintre liderii PAS despre sansele Blocului electoral ACUM de a prelua guvernarea de la Chisinau in lupta…

- Presedintele tarii, Igor Dodon, ar trebui sa fie suspendat din functie pentru ca face campanie electorala socialistilor, dar si pentru faptul ca isi face imagine pe seama pilotilor moldoveni, fosti ostatici in Afganistan. Asta sustin invitatii emisiunii Publika Report.

- Protestul socialistilor de astazi este o presiune directa a presedintelui Igor Dodon asupra organului electoral central. De aceasta parere este candidatul pe circumscriptia numarul 18, Ilan Sor.