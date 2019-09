Identificarea cartelei prepay obligatorie Prin OUG Nr. 62 din 27 august 2019 pentru modificarea si completarea normelor ce reglementeaza organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si comunicatiile electronice, publicata in M.O. din 3 septembrie, s-a mai facut un pas in ceea ce priveste controlul asupra populatiei. Pe fondul emotiei generate de cazul fetelor de la […] Articolul Identificarea cartelei prepay obligatorie apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 15 – 28.07.2019, in intervalul orar 10.00-12.00 , la nivelul județului Bacau, va avea loc o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului, prin transmiterea unor mesaje de test catre telefoanele mobile aflate in raza celulelor…

- In aceasta luna, Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Bacau desfașoara o noua sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. Pentru a veni in sprijinul acoperirii nevoilor de sanatate ale asiguraților, CNAS a propus o serie de modificari menite…

- Municipalitatea bacauana deține 325 de hectare de padure in comunele Traian și Gioseni, care sunt in ingrijirea Ocolului Silvic Traian. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 prevede un profit minim pentru municipalitate, ceea ce indica faptul ca Primaria Bacau nu dorește sa exploateze lemnul…

- Pranzul, cina și toate evenimentele private sunt acum mai spectaculoase ca niciodata. Am mers. Am vazut. Ne-a placut. Se pare ca un lucru a fost sigur inca de la inceput, și asta nu pentru ca bucataria italiana nu ar fi corect apreciata, ci pentru ca orașul este suprasaturat de paste și pizza, așa ca…

- Directorul Clubului Clubul Sportiv Municipal Bacau, Adrian Gavriliu a caștigat pe fond procesul cu Agenția Naționala de Integritate. Aceasta il declarase incompatibil in urma unui denunț formulat de un consilier local dupa un vot in urma caruia mai mulți sportivi au fost premiați cu bani de la Ministerul…

- Ce vezi nu-i adevarat. Cam asa se traduce incercarea de valorificare a unei constructii fara autorizatie. Decizia nr. 13/2019 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul Pentru Solutionarea Recursului in Interesul Legii a pronuntat o solutie in acest sens, plecand de la o situatie frecvent intalnita…

- In cea de-a doua seara a Festivalului de Umor ,,Marin Cimponeriu”, care s-a desfașurat intr-o prima ediție la Slanic-Moldova, intre 14 – 16 iunie, spectatorii slaniceni și turiștii aflați in stațiune au asistat la un regal actoricesc și regizoral susținut pe scena Pavilionului de Muzica de actorii Anca…

- Eticheta transparenta Nu e nevoie sa ne raportam la miezul lunii iunie pentru a deduce ca dincolo de sintagma din titlu se afla numele lui Mihai Eminescu. Orice am zice cu dreapta masura, despre noi insine, daca ne dorim binele de acum si de maine, o vom face cu gandul la cel ce a ars […] Articolul…