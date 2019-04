ICR Mihai Eminescu (Chişinău), co-organizator la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” la Chisinau participa in calitate de co-organizator la Salonul International de Carte pentru Copii si Tineret, editia a XXIII-a, care va avea loc in perioada 11-14 aprilie 2019. In aceasta calitate, ICR Chișinau susține prezența la Salon a reprezentanților editurilor „Princeps Multimedia”, „Danaster” și „Doxologia”. De asemenea, ICR Chișinau va acorda urmatoarele premii: Premiul „Ion Creanga” pentru intreaga activitate in domeniul literaturii pentru copii; Premiul „Igor Vieru” pentru intreaga activitate in domeniul ilustratiei de carte pentru copii;… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unu din trei romani care cauta sa isi cumpere o masina noua intentioneaza sa achizitioneze un automobil electric, potrivit unui studiu publicat luni de E.ON si de Kantar EMNID. Astfel, 36% dintre românii care sunt în căutarea unei maşini noi intenţionează să cumpere…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in 2018 o cantitate record de 15,2 milioane tone de carne de pasare, in crestere cu aproape un sfert, sau 3,2 milioane tone, comparativ cu 2010, arata datele publicate luni de Eurostat. Anul trecut, aproape 70% din productia totala de carne de…

- BUCUREȘTI, 20 mart – Sputnik, Georgiana Arsene. Omul de afaceri român face business cu rușii de aproape trei decenii. El reprezinta și promoveaza industria româneasca de mobile atât în Rusia, cât și în republice ex-sovietice, dar și în Europa, Asia…

- Studio M ajunge la cel mai mare festival de teatru din Teheran (Iran) care va avea loc intre 11 - 23 februarie, cu producția LIFT in regia lui Feher Ferenc. Intre 11 – 23 februarie 2019 se organizeaza al 37-lea ediție al Festivalului Internațional de Teatru Fadjr in Centrul de Artele Spectacolului din…

- Asociația Internaționala „Euro Foto Art” (AIEFA), unicul Membru Regional al Federației Internaționale de Arta Fotografica (FIAP) din lume, a aniversat recent 10 ani de existența. Dupa cum este cunoscut faptul AIEFA a devenit o asociație internaționala care colaboreaza cu peste 50 de organizații partenere…

- Marea Britanie a inregistrat un deficit de cont curent de 35,4 miliarde de euro in al treilea trimestru din 2018, in crestere accelerata fata de cel inregistrat in al doilea trimestru (20,9 miliarde de euro). Dupa Marea Britanie si Romania, cele mai mari deficite de cont curent din UE, in…

- Naționala de volei feminin a Romaniei s-a calificat dramatic la Campionatul European, dupa victoria din Bosnia &Hertegovina, scor 3-2 (25-17, 19-25, 21-25, 25-17, 15-9), printre protagonistele reprezentativei “tricolore” regasindu-se Ioana Baciu și Nneka Onyejekwe, ambele de la Volei Alba Blaj! Astfel…