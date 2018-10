ÎCCJ, decizie proteste. Nicolicea: Nu mi se pare normal "Nu exista protest spontan prevazut in legislatie. (...) Incet, incet se va intra in respectarea legalitatii si persoanele respective, daca incalca legea - e contraventie. In mod normal ar fi trebuit sa se aplice. Este mai greu, este adevarat, dupa ce ai invatat lumea in strada... ca pot sa participe cand doresc, ca nu e nevoie de niciun fel de autorizatie, ca jandarmii sunt pusi acolo ca sa ai in cine arunca cu pietre si alte obiecte, ca bunurile din preajma sunt facute ca sa fie distruse, ca soselele si drumurile publice sunt facute ca sa fie ocupate, dar incet-incet se va ajunge sa se respecte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii #rezist spun ca decizia de luni a instanței supreme potrivit careia adunarile publice trebuie declarate in prealabil la primarii limiteaza dreptul cetațenilor de a protesta spontan. Protestatarii mai spun ca vor da statul roman in judecata la CEDO.„Inalta Curte de Casație și…

- „Admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si, in consecinta, stabileste ca: in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 3 prima teza din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata, cu referire…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca orice persoana prezenta la un miting in fata unei cladiri publice si care nu a anuntat in prealabil prezenta la protest poate fi sanctionata. „Admite recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si, in consecinta,…

- Magistratii Curtii Supreme au luat o decizie in privinta adunarilor publice. Hotararea se rasfrange asupra protestelor spontane, de genul celor din Piata Victoriei sau de pe trotuarele din fata sediilor institutiilor publice. Mai exact, Inalta Curte de Casatie si Justitie a analizat sesizarea formulata…

- Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, luni, ca adunarile publice trebuie declarate în prealabil, daca acestea au loc în piețe, pe cai publice sau în alte locuri din vecinatatea sediilor sau imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. Magistrații…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis, luni, un recurs in interesul legii si a stabilit ca exista obligatia de declarare prealabila a adunarilor publice atunci cand acestea se desfasoara in piete ori pe caile publice – drum public, parte carosabila si trotuar – sau in locuri situate in…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis luni un recurs in interesul legii si a stabilit ca exista obligatia de declarare prealabila a adunarilor publice atunci cand acestea se desfasoara in piete ori pe caile publice - drum public, parte carosabila si trotuar - sau in locuri situate in imediata…

- Liviu Dragnea si-a delegat, pentru ziua de luni, 8 octombrie, atributiile de presedinte al Camerei Deputatilor lui Florin Iordache. Decizia a fost anuntata de catre Romania TV, sursa care precizeaza ca aceasta vine in contextul in care presedintele PSD a avut termen in apelul sau la Inalta Curte…