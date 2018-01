Iata cum se vede noaptea localul The View, ridicat pe locul restaurantului Vraja Marii. Cum vi se pare? (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Riviera Holiday SRL vrea sa supraetajeze imobilul de opt etaje pe care il ridica in Navodari, zona Popas III Mamaia. In acest sens, firma a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Modificare proiect autorizat cu AC 394 2017 in curs de executie laquo;Imobil…

- SC Oil Terminal SA a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Modernizare Rezervor T30 Sectia Platforma Sudldquo;, in vederea obtinerii acordului de mediu. Avand in vedere durata de exploatare, precum si conditiile de amplasare pentru rezervorul T30…

- Un restaurant din Cluj si-a anuntat clientii ca se inchide din cauza modificarilor fiscale introduse de guvern atat anul trecut cat si de la 1 ianuarie. Patronii restaurantului sustin ca aceste noi schimbari sunt “brutale”. Restaurantul “Off the Wall” din Cluj-Napoca a anuntat, pe pagina oficiala de…

- Blocul de opt etaje pe care Cambela Prod SRL il ridica pe bulevardul Mamaia nr. 415 va fi supraetajat. Investitorul, societatea SC Cambela Prod SRL, a depus in acest sens, la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, memoriul justificativ al proiectului "Supraetajare cu inca un nivel, o singura data,…

- Lucrarile de demolare a unui imobil situat in municipiul Constanta, strada Tudor Vladimirescu nr. 46, demarate de Elemar SRL, au fost finalizate. Potrivit panoului informativ, beneficiarul viitoarei investitii este Elemar SRL, iar proiectant general Atelier Dotart SRL, arhitect Ovidiu Mimler. Cei care…

- Primaria Ovidiu, reprezentata de primarul George Scupra, va investi intr un ponton de acostare a ambarcatiunilor mici. In acest sens, anul trecut, mai exact in luna noiembrie, a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Ponton acostare ambarcatiuni mici…

- Marcostar Construct Stil SRL, prin Marius Stamate, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire imobil S P 6 etaje incubator de afaceri Marcoldquo;, propus a fi amplasat in municipiul Constanta, bulevardul Aurel Vlaicu nr. 251. Informatiile…

- Societatea Terra Del Sol SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire imobil P 6 etaje, locuinte colectiveldquo;, propus a fi amplasat in municipiul Mamaia Nord, zona Camping Pescaresc. Astfel, Agentia pentru Protectia Mediului…

- Esteitinvest SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul: "Cladire cu apartamente de vacanta D P 2e E3 R , imprejmuire si amenajare teren continuare de lucrari cu modificare de proiectldquo;. Cladirea este amplasata in Eforie Sud, bulevardul…

- Societatea Vraja Marii SRL, detinuta de Dumitru Cusu, solicita de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta autorizatie pentru activitatea "restauranteldquo; care urmeaza sa se desfasoare in municipiul Constanta, bulevardul Elisabeta 2A, adica in noul restaurant, intitulat The View, ridicat in…

- Andrei Salomia, preotul paroh al Bisericii "Bunavestireldquo; din Navodari, care a demarat ridicarea unui imobil de patru etaje, a decis sa adauge blocului un nivel. In acest sens, Andrei si Valentina Salomia, Mircea Dumitru si Carmen Maria Savu au depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta…

- Ergaf Comexim SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru proiectul "Spatiu comercial, extindere, supraetajare cladire existenta parterldquo;, situat in Eforie Nord, strada 23 August, lot 103 104, nr. cadastral 105859. La baza demararii acestei investitii…

- Noaptea trecuta, doi tineri au vazut moartea cu ochii, dupa ce au intrat cu mașina într-un stâlp de beton! Accidentul rutier s-a petrecut în stațiunea Mamaia, pe DC 86, pe sensul de mers dinspre municipiul Constanța catre Navodari. Barbatul în vârsta de 28 de ani,…

- Compania Black Sea Oil amp; Gas si a propus ca, in 2019, sa demareze productia de gaze la perimetrele XV Midia si XIII Pelican, situate pe platforma continentala a Marii Negre. In acest sens, Black Sea Oil amp; Gas SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru…

- Dupa sase ani de la numire, Monica Lavinia Zaharia a fost descaunata de la conducerea Agentiei pentru Protectia Mediului din Constanta. Sub conducerea acesteia, institutia devenise oarecum decorativa, acordand pe banda rulanta avize in forma simplificata. Derapajele APM ului au fost punctate in numeroase…

- Cladect Construct SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului acord de mediu pentru proiectul "Modificare proiect autorizat conform A.C. nr. 152 din 21.02.2017 laquo;Construire imobil S P 3E M locuinte colective si imprejmuire terenraquo; prin supraetajare in limita a 20 din suprafata desfasurata…

- Milioane de oameni din Marea Britanie si-au luat ramas bun de la anul 2017 si au vrut sa intampine Anul Nou cu o imbrațișare calda (și o bautura sau doua). Tabloidele din Marea Britanie au surprins in cateva ipostaze reprezentative imaginea clasica a petrecaretilor din regat in noaptea dintre…

- In noaptea de Revelion, mai peste tot sunt organizate focuri de artificii, dar unele dintre acestea sunt atat de spectaculoase, incat mii de oamenii calatoresc sute de kilometri pentru a le vedea.

- Daca acum oferta restaurantelor pentru Revelion este una foarte variata, menita sa satisfaca poftele oricui, haideti sa vedem cum arata meniului unui resturant pentru Revelion 1960. Concret, vorbim despre oferta Restaurantului - "Dimbovița".

- Restaurantul The View, fostul "Vraja Marii" se va deschide in curand. Cladirea moderna, construita pe unul dintre cele mai vechi restaurante din Constanta, mai are doar cateva detalii de pus la punct.Noua cladire are o arhitectura moderna, P 2E. Proiectul, intitulat "The Viewldquo;, ofera o vedere panoramica…

- Compania Black Sea Oil amp; Gas si a propus ca, in 2019, sa demareze productia de gaze la perimetrele XV Midia si XIII Pelican, situate pe platforma continentala a Marii Negre. Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului…

- Bio Tech SRL Constanta a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a obiectivului "Construire hala depozitare si productie, inclusiv birouri interioareldquo;, in vederea obtinerii acordului de mediu. Obiectivul de investitii "Construire hala depozitare si productie,…

- Ergaf Comexim SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Spatiu comercial, extindere, supraetajare cladire existenta parterldquo;, situat in orasul Eforie Nord, strada 23 august, lot 103 104, in vederea obtinerii acordului de mediu. Investitorul…

- Dedeman SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Executie foraj pentru alimentare cu apa din subteran a magazinului Dedeman Lazuldquo;, in vederea obtinerii acordului de mediu. Societatea Dedeman SRL Bacau are in exploatare un magazin pentru marfuri…

- Noaptea trecuta a însemnat finalul vieții pentru o tânara în vârsta de 35 de ani. În jurul orei, ora 00.05, un barbat de 32 de ani, din localitatea Ciocîrlia de Sus, județul Constanța, a condus un autoturism pe DN 3, dinspre Cobadin catre Murfatlar, unde ar fi…

- Când a venit în Statele Unite din Republica Dominicana nici prin cap nu i-a trecut ca viața sa va ajunge astfel. Samantha Sepulveda a reușit sa primeasca o bursa la universitate și a obținut o diploma în management, apoi a facut un master în finanțe. Dar visul sau era…

- Lumea buna din fotbalul romanesc a uitat de rivalitațile din Liga 1 și s-a adunat la Soiree - Exclusive Venue din Pipera. In aceasta seara a avut loc ediția din 2017 a Galei Fotbalului Romanesc, iar steliștii și cei de la Viitorul au obținut cele mai multe premii. ...

- Agentia loto la care s a jucat biletul norocos cu care a fost castigat marele premiu la extragerea loto 6 49 de duminica, 3 decembrie este situata in Piata Tomis 3 din Constanta.Potrivit Loteriei Nationale, la tragerea Loto 6 49 din data de 3 decembrie, s a castigat premiul de categoria I in valoare…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare a proiectul initiat de Conpet SA "Inlocuire conducta titei cu diametrul 24 Constanta ndash; Midia in zona pod Navodari, inceput traseu aerian in lungime de 405 m lot 4 ldquo;, propus a fi…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul "Modernizare si extindere capacitate de operare in portul Luminita faza ET si DALI , propus a fi amplasat in orasul Navodari si comuna Corbu, intravilan si extravilanldquo;.…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Construire locuinte colective D P 7e, corp T1, corp T2, corp T3 cu spatii comerciale la parterul fiecarui corp de cladire. Investitia imobiliata va fi…

- Sambata noaptea, secretele au iesit la iveala, la Biblioteca Judeteana Constanta BJC "Ioan N. Romanldquo;. Carti de toate dimensiunile, unele subtiri cat o brosura, altele voluminoase, considerate a avea continut "daunatorldquo;, semnate de autori cunoscuti sau mai putini cunoscuti, insa "periculosildquo;…

- Proiectul de consolidare a Baii Turcești din Iași a fost depus la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Primarul Mihai Chirica a precizat ca valoarea investiției se ridica la 21,87 de milioane de lei, iar contribuția Primariei este de doi la suta din valoarea proiectului. Cladirea va gazdui un centru internațional…

- In aceasta seara, la Ateneul Roman, a avut loc Gala Asociatiei Presei Sportive, unde au fost premiate nume mari din sportul romanesc. APS a sarbatorit azi, 22 noiembrie, 90 de ani de la infiintarea sa din 1927, prilej prin care Consiliul APSR a organizat, in parteneriat cu COSR "Gala APS 90". ...

- Bogaris Residential Rom Cuatro SRL Bucuresti a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta documentatia tehnica pentru proiectul "Accesuri rutiere si pietonale pentru investitia laquo;Imobil locuinte colective cu spatii comerciale la parterraquo;ldquo;, propus a fi realizat in zona fostei baze…

- Investitorul Andy Ioan Vandra a inaintat la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a Planului Urbanistic de Detaliu pentru "Extindere si supraetajare imobil existent P M la P 1 2 etaj partial, cu functiunea de spatiu comercial la parter si cazare la etajeldquo;, situat in…

- Sorin Mitrea a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru proiectul "Construire cladire cu apartamente de vacanta D P 3etaje terasa circulabila, amenajare si imprejmuire terenldquo;, propus a fi realizat in localitatea Eforie Nord, strada Dorobantilor FN. Suprafata…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Executarea lucrarilor de sapare a sondei de exploatare LV07 Lebada Vestraquo;, din perimetrul de explorare exploatare dezvoltare XVIII Istria, titular…

- Pe data de 9 noiembrie a fost inaugurat noul laborator de limba turca din cadrul Liceului Tehnologic "Nicolae Dumitresculdquo; Cumpana. Investitia a fost finantata in totalitate de Agentia de Cooperare si Coordonare Turca din Romania si a cuprins amenajarea si dotarea unui laborator de limba turca in…

- Astazi, 9 noiembrie 2017, a fost inaugurat noul laborator de Limba Turca din cadrul Liceului Tehnologic "Nicolae Dumitrescu". Investitia a fost finantata in totalitate de catre Agentia de Cooperare si Coordonare Turca din Romania, si a cuprins amenajarea si dotarea unui laborator de Limba Turca in folosul…

- SC Colonial Servicii SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Construire cladire cu locuinte de vacanta P 4e 5r amenajare teren cu locuri de parcare; imprejmuireldquo;, in vederea eliberarii acordului de mediu. Investitia va fi realizata in Eforie…

- SC Dipet Servcom SRL a solicitat acord de mediu de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta pentru proiectul "Plan Urbanistic Zonal si regulament local de urbanism aferent pentru zona delimitata astfel: la nord strada Principesa Elena, strada Iuliu Maniu, la est hotel Corina, la sud hotel restaurant…

- Firma IO Star Development Sun SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta aviz de mediu pentru amenajarea unei parcari in Satul de Vacanta, zona Luna Park. Pe data de 8 august 2017, Primaria Constanta a emis Certificatul de urbanism nr. 245 pentru societatea IO Star Development…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire apart hotel S P 5e, amenajare parcare si imprejmuire teren, propus a fi amplasat in municipiul Constanta, Sat Vacanta, Casa Taraneasca Vasluildquo;.…

- Maurer Imobiliare Land Constanta SRL va ridica un nou cartier rezidential, situat intre Tomis Plus si Centrul Comercial TOM. Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii de catre SC Maurer Imobiliare Land Constanta SRL a raportului de mediu privind "Elaborare…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere imobil existent S D 5E Complexul balnear si de recuperare laquo;Corpore Sanoraquo; si organizare de santierldquo;, depus de Casa de Asigurari a Avocatilor.…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii de catre Ilie Panait a solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modificare proiect autorizat cu AC nr. 1808 25.11.2016 laquo;Construire imobil D P 7 8e terasa circulabila, cu functiunea de hotel…