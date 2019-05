In data de 24 mai, toate țarile europene sarbatoresc Ziua Parcurilor. In data de 24 mai 1909 au fost declarate, in Suedia, primele 9 parcuri naționale de pe continent. Prin parcuri naturale nu se face referire la parcurile din orașe, ci la ariile natural mari, protejate și la parcurile naturale și naționale. Din 2014, evenimentele care vor marca Ziua Europeana a Parcurilor se vor desfașura sub deviza "Privește cerul. Atinge un copac. Simte aerul. Regasește-te!”.