Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci oameni si-au pierdut viata intr-un cutremur de 6,3 pe Richter, in Filipine. Potrivit presei locale, mai multe cladiri s-au prabusit din cauza seismului violent. Autoritatile cerceteaza...

- Sute de oameni au pus mana de la mana pentru a putea salva viata a cinci copii bolnavi, doi dintre care sunt diagnosticati cu cancer. Ei au reusit sa adune peste 300 de mii de lei pentru acesti micuti.

- Aproximativ 91% dintre locuitorii planetei sunt afectați de aerul poluat, lucru ce duce la sapte milioane de decese in fiecare an, potrivit Organizației Mondiale ... The post Șapte milioane de oameni mor anual din cauza aerului poluat. Efectele poluarii aerului arata ca aceasta reduce speranta de viata…

- Astazi are loc in sute de orase din tara Marsul pentru Viata. La Iasi, manifestarile au inceput la ora 12:30 in Piata Unirii. Prezentator este Dan Negru. Marsul urmeaza traseul Piata Unirii - str. Gavriil Musicescu - bld. Independentei - str. I.C. Bratianu - bld. Stefan cel Mare si Sfant - Piata Unirii.…

- Sute de muncitori de la fabrica Electrolux din Satu Mare se afla in a treia saptamana de greva generala. Ei cer doi lei in plus la ora de munca - și iși zic „vestele albastre”, dupa modelul francez. Suntem, totuși, in Romania. Unde revolta lor ar trebuie sa deschida o discuție, adesea evitata, despre…

- Barbatul care, in octombrie 2017, a impușcat doi oameni, intre care un consilier local din Razvad, pe un camp de langa Targoviște, a fost condamnat, joi, la detenție pe viața pentru omor calificat. Sentința Curții de Apel Ploiești este definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- [caption id="attachment_44695" align="alignleft" width="300"] Silvia Zagoreanu cu Vernica Gorea a banca Expresul[/caption] Cu un an in urma, interpreta de muzica populara Silvia Zagoreanu a lasat Chișinaul și a venit la Ungheni, unde a preluat conducerea Palatului de Cultura. Recent, am invitat-o la…