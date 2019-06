Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a fost de acord sa cumpere gaze naturale din SUA pentru prima data, semnand o intelegere pentru o livrare in al doilea trimestru si alta in trimestrul trei, a transmis ministrul bulgar al Energiei, vineri, potrivit Reuters.

- Experții ONU atrag atenția ca riscul ca armele nucleare sa fie folosite a ajuns la cel mai ridicat nivel de dupa Al Doilea Razboi Mondial. Renata Dwan, direcor al Institutului de cercetare a dezarmarii al ONU (UNIDIR), susține ca statele care dețin puteri nucleare și-au modernizat arsenalul nuclear…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a declarat sambata ca nu crede ca un razboi va izbucni in regiune, deoarece Teheranul nu vrea un conflict si nicio tara nu-si face "iluzia ca ar putea infrunta Iranul", a relatat agentia de presa publica IRNA, citata de Reuters. Tensiunile…

- Ministrul israelian al Energiei, Yuval Steinitz, a declarat ca Iranul ar putea lansa atacuri directe sau indirecte impotriva Israelului daca tensiunile dintre regimul de la Teheran și Statele Unite vor escalada, potrivit Reuters.Citește și: Liviu Dragnea anunța un proiect de lege, la mitingul…

- Donald Trump a dat asigurari vineri ca Statele Unite nu au platit bani Coreei de Nord pentru a obtine eliberarea studentului american Otto Warmbier, incarcerat timp de 17 luni intr-o inchisoare nord-coreeana, relateaza Reuters.

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, spune ca Turcia și-ar putea extinde planul de achiziționare a sistemelor de aparare de la Rusia, daca nu poate cumpara sisteme de aparare de tip Patriot de la americani și va cauta, de asemenea, alternative și pentru F-35, relateaza Reuters și AFP.Washington…

- Ministrul bulgar al justitiei, Tetka Tsaceva, a demisionat sambata in urma unor informatii aparute in presa despre ea si alte trei persoane din partidul GERB (centru-dreapta) aflat la putere, potrivit carora politicienii ar fi cumparat apartamente de lux sub pretul pietei, informeaza Reuters, citand…

- Producatorul american de procesoare Nvidia cumpara un alt producator de componente IT, Mellanox Technologies, cu peste 7 milioane de dolari potrivit unor surse citate de Reuters, depasind oferta unui alt gigant IT interesat de acesta achizitie, Intel Corporation.