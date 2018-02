I-a temperat elanul. Dragnea: Stefanescu vorbeste cam mult. Cam mult si cam rau

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca se are in vedere comasarea Directiei Nationale Anticoruptie si a DIICOT-ului, scenariu la care facuse referire recent fostul ministru al Justitiei, europarlamentarul Macovei, liderul PSD a dat un raspuns categoric. “Nu inteleg de ce se tot reincalzeste ciorba asta prosteasca”, a replicat…

- In contextul scandalului PSD-DNA, Liviu Dragnea a declarat inaintea sedintei Comitetului Executiv ca „domnul Tudorel Toader nu poate sa ia masuri, dar poate sa propuna”, si asteapta de la ministrul Justitiei „sa faca ceea ce crede ca trebuie facut, condus de bun simt si de experienta”. Premierul Viorica…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu „vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid”. „Domnul Codrin Stefanescu vorbeste cam mult fata de pozitia pe care o are in partid. Cam mult si cam rau”,…

- Mara Calista, singurul deputat liberal in Teleorman, a vorbit, la Adevarul Live, despre raspunsurile CCR la sesizarile PNL pe legile Justitiei, motiunea simpla depusa impotriva ministrului Muncii, dar si despre relatia cu USR.

- Pana sa ajunga la sedinta conducerii social-democrate, Viorica Dancila a anuntat ca urmeaza sa aiba o discutie cu Tudorel Toader despre cele aparute recent in spatiul public, in speta despre presupuse fabricari de probe, la momentul la care ministrul Justitiei va reveni in tara, din Japonia. “Am vazut…

- Duminica va avea loc un nou protest in Piata Victoriei din Capitala. De data aceasta, nemultumirea principala a celor care vor manifesta este legata de efectele revolutiei fiscale. De altfel, evenimentul de pe Facebook se intituleaza "Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!"…

- Dezbaterea care a avut loc miercuri la Strasbourg pe tema legilor justitiei din Romania a fost un esec al coalitiei PSD-ALDE, dar un succes al Romaniei, apreciaza Uniunea Salvati Romania intr-un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit USR, europarlamentarii PSD-ALDE "au incercat sa forteze limitele procedurale"…

- In Romania nu domnesc Iohannis si Dragnea. Aici domneste armonia. Mai marii patriei sunt prieteni, dar stiti ce prieteni? Prietenari cu degetele aratatoare insurubate. Din pacate, exista si elemente destabilizatoare in tara asta. Domnul turist Iohannis a fost in Tenerife, la un hotel ieftin in raport…

- "Zilele trecute am asistat la inca un atac al grupului infracțional organizat din PSD condus de Dragnea care a dat jos propriul Guvern condus de Tudose. De amintit faptul ca acum 7 luni același grup a dat jos primul Guvern condus de Grindeanu. Noul Guvern Dancila este un guvern slugarnic lui Dragnea,…

- Participarea la reuniunea de lucru a Colegiului comisarilor europeni l-a energizat brusc pe Klaus Iohannis, care a promis la final ca va face totul pentru a pastra independenta Justitiei. Liderii europeni au reusit, ieri, sa-l determine pe presedintele roman sa iasa din obisnuita viteza a doua si sa…

- "L-am asigurat pe presedintele Romaniei ca ne-am luat angajamentul ca MCV sa fie incheiat si vreau sa-mi respect acest angajament. Locul meritat de Romania este in Schengen si aceasta comisie nu va inceta pana cand MCV nu va fi incheiat si pana cand Romania nu va fi recunoscuta in mijlocul statelor…

- Se stie deja ca printre primele decizii pe care le-a luat premierul Dancila, de la instalarea sa la Palatul Victoria, vizeaza numirea, marti, a fostului ministru Vlacov in postura de consilier de stat “in cadrul aparatului propriul de lucru al prim-ministrului. Reactionand pe acest subiect, ca raspuns…

- Conform unor zvonuri de ultima ora, Klaus Iohannis s-ar pregati sa sesizeze Comisia de la Venetia pe tema modificarilor aduse de PSD – ALDE legilor Justitiei. Iata un gest care excede in mod clar pactul incheiat de presedinte cu liderul PSD. Tabara PSD & Comp., tocmai a rasuflat usurata dupa ce prima…

- Minune mare: Klaus Iohannis a renuntat la obiceiul de a analiza lucrurile cu matura si inceata chibzuinta si i-a dat lui Dragnea premierul ce-a pohtit in mai putin de doua ore. ”Minunea” nu este de fapt decat rezultatul intelegerii perfectate de mai multa vreme intre presedintele tarii si liderul actualei…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- Liderii social-democrați se vor intalni marți, la ora 11, pentru a vota in cadrul Comitetului Executiv persoana care va fi propusa pentru a ocupa funcția de prim-ministru, dupa ce Mihai Tudose și-a anunțat demisia din funcție luni seara in urma retragerii sprijinului politic de catre PSD.

- Remarca plastica a lui Stefanescu, cea cu “dracul”, nu a fost trecuta cu vederea de catre Victor Ponta. Astfel ca n-a trecut prea multa vreme de cand secretarul general adjunct al PSD-ului transmitea, cu trimitere la actuala situatie tensionata din partid, ca “si-a bagat dracul coada” – la fel cum considera…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu poate analiza activitatea liderului social-democrat la carma formatiunii, dar ca este loc de mai bine.

- Manevrele din PSD sunt niste ocluzii politice marca Dragnea si nu prea conteaza. Semnificativ mi se pare ca la mitingul Rezist de peste cateva zile se va revarsa si Clujul, in Piata Victoriei. Periculos si neinduplecat oras! Gigi Becali mai avea puttin si-l cumpara pe tot, cand a trimis valiza. Liderii…

- Printre discutiile urmate de decizii avute in cadrul Comitetului Executiv al PSD-ului, desfasurat luni cu incepere de la ora 14, la sediul central al partidului condus de Liviu Dragnea, a fost cea vizand propunerea de succesor al Doinei Pana la sefia Ministerului Apelor si Padurilor. Cum Pana a demisionat…

- Un politician argesean si-a exprimat nemultumirea cu privire la ultimele schimbari aduse legilor Justitiei de catre alianta de Guvernare PSD-ALDE. Narcis Sofianu a postat un mesaj pe pagina personala de pe o retea de socializare, afirmand ca Dragnea si Tariceanu fac din Romania „Raiul infractorilor!”.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerându-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu „Va…

- Sunt din nou imagini reprobabile din Parlament, mai exact din plenul Senatului, in plina sedinta in care se dezbat legile Justitiei. Doar ca intrunirea senatorilor a luat o pauza neprevazuta. Nu si in cazul transmisiunii live facute pe Facebook, dupa modelul in care reprezentantii USR si-au obisnuit…

- Fostul ministru al Justitiei critica evenimentele din Parlament: „Justitia in acest moment este asediata, Romania este asediata, cetatea este asediata de grupul de crima organizata PSD si ALDE, care are majoritatea in Parlament si are si sustinerea UDMR (...). In acest moment, Parlamentul nu mai…

- Jurnalistul Dan Tapalaga descrie intr-un editorial motivele pentru care PSD forțeaza modificarile controversate la legile justiției și paralela cu Ungaria lui Victor Orban. ”Din acest motiv asistam in aceste zile la un asalt furibund la adresa justitiei. Asa se explica graba din Parlament, frenezia…

- Deputatul PSD Florin Iordache a convocat si joi sedinta comisiei speciale pentru elaborarea legilor din domeniul justitiei, desi a finalizat lucrarile pe cele trei proiecte de modificare a legilor justitiei si desi au votat saptamana trecuta sa nu lucreze in perioada de doliu national - 14-16 decembrie.…

- Aflat la apogeul carierei sale, atunci cand nimanui nu-i trecea prin cap ca Nastase nu-si va impune hegemonia la conducerea Romaniei pentru urmatorii ani, pe fostul premier care statea pe deplin linistit dupa ce-si cumparase pana si ingaduinta SUA dupa parafacerea afacerii Bechtel l-a mancat undeva…

- Decizie neasteptata in cadrul forului parlamentar condus de Florin Iordache. Varianta scoaterii Inspectiei Judiciare (IJ) din subordinea CMS-ului si transformarea institutiei intr-una independenta, cum figura in prima faza initiativa de modificare a legii privind functionarea Consiliului Superior al…

- UPDATE Aproximativ 100 de persoane protesteaza miercuri seara in fata Parlamentului, in timp ce in Camerei Deputatilor se dezbate legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Astazi, reprezentantii USR anuntasera ca nu vor organiza mitinguri in zi de doliu national. Manifestantii…

- "Banii lasa urme care te ajung din spate. Cum ar fi aproape jumatate de milion de lei care leaga firma Tel Drum de primul șef instalat de PSD-ul lui Dragnea in fruntea unei instituții-cheie: #Oficiul (Național pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor), care a trimis gruparea Dragnea de mai multe…

- Protestele anti-coruptie vor fi interzise dupa ce Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, a aprobat organizarea targului de sarbatori "Festivalul de colinde si obiceiuri de iarna" exact in Piata Victoriei, unde au loc mitingurile impotriva modificarii legilor Justitiei. Astfel, Piata Victoriei…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu a scris pe Facebook ca se simte “chiar jignita ca au ajuns Tariceanu si Dragnea sa vorbeasca fara niciun fel de mandat, in numele Parlamentului”, referindu-se la comunicatul comun al liderilor PSD si ALDE in care afirma ca Parlamentul Romaniei “a luat act cu neplacuta…

- COMUNICAT DE PRESA COMUN al președinților celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justiției.…

- Dragnea și Tariceanu, mesaj comun impotriva Departamentului de stat al SUA. Cei doi președinți ai Camerelor au lansat o scrisoare deschisa publicata pe site-ul Parlamentului, in care iși exprima speranța ca ”declarația Departamentului de Stat al SUA a fost facuta cu buna credința”. ”Nu putem sa nu remarcam…

- PNL saluta pozitia exprimata de Departamentul de Stat privitor la noua tentativa a PSD-ALDE de a afecta independenta Justitiei si lupta anticoruptie si solicita majoritatii parlamentare sa respinga modificarile la legile justitiei, a precizat, marti, presedintele PNL Ludovic Orban. „Salutam…

- Dupa cum anuntase Florin Iordache, in prima parte a zilei, ca reactie la comunicatul de la Departamentul american de Stat, dezbaterile la Parlament pe legile Justitiei continua si pe durata acestei zile. De altfel, pana sa inceapa dezbaterile de marti, fostul ministru al Justitiei din Guvernul Grindeanu,…

- Departamentul de Stat al SUA transmite un mesaj extrem de dur Parlamentului Romaniei. Americanii cer alesilor sa respinga propunerile care slabesc statul de drept si pun in pericol lupta impotriva coruptiei.Mai multe detalii aici: ALERTA Departamentul de Stat al SUA cere Parlamentului, OFICIAL,…

- Senatorul PNL Botosani, Costel Soptica, s-a adresat oficial ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe tema situatiei dezastruoase a sistemului national de probatiune, solicitandu-i rezolvarea problemelor acestuia, se arata intr-un comunicat de presa.

- Curtea Constituționala a respins solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu și a decis ca procurorii DNA pot ancheta hotarari de guvern. Astfel, CCR a decias ca nu exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public si Guvern. Ancheta DNA in cazul Belina nu vizeaza oportunitatea,…

- „Vom ataca la CCR hotararea Parlamentului prin care este modificat regulamentul acestei Comisii speciale transformata in pluton de executie a independentei justitiei”, a spus Orban. Parlamentul a adoptat, luni, o Hotarare prin care modifica Hotararea initiala privind infiintarea Comisiei…

- Proiectele legilor Justitiei sunt dezbatute, miercuri, in cadrul Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, fost ministru al Justitiei si autorul OUG 13. Pana la sfarstiul saptamanii, draftul acestor legi ar urma sa fie gata. Dezbatarea este marcata de scandal. Parlamentarii PNL si PMP au parasit…

- Nu au fost putini cei care au remarcat faptul ca, pe fondul prezentei la DNA a liderului PSD, sefa institutiei era prezenta, in cursul dupa-amiezii trecute, la o dezbatere pe legile Justitiei. Calin Popescu Tariceanu nu a scapat din ochi nici prezenta liderului PNL, Ludovic Orban, la dezbaterea organizata…

- Grupul pentru Dialog Social (GDS) a fost gazda unui eveniment care a avut-o in prim plan pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, care a discutat impreuna cu reprezentanți ai societații civile pe tema legilor justiției. Numai ca, la un moment dat și-a facut auzita vocea, Ludovic Orban, președintele PNL.…

- "Avem semnale din ce in ce mai serioase ca, din dorinta disperata de a-i salva pe Dragnea, pe Tariceanu si pe altii lideri PSD de consecintele faptelor lor, majoritatea gaunoasa PSD-ALDE pune la cale procedura de suspendare a presedintelui Iohannis. Obiectivul precis de preluare a interimatului de…

- Liderul PSD a reactionat in termeni cat se poate de categorici la recenta declaratie a sefului statului, cu privire la situatia lui Dragnea, dupa ce acesta din urma a intrat in vizorul DNA intr-un alt dosar. Ceea ce unora li s-a parut a fi poate cea mai transanta replica data de seful PSD dupa o […]…

- Acuzarea liderului PSD in dosarul fraudarii fondurilor europene prin firma Tel Drum pare sa fi catalizat si nu descurajat chemarea la un jihad impotriva justitiei: "Nu e o joaca si nicio gluma. Vrem sa reformam legislatia. Sper sa nu cedeze niciun ministru. Sa stai ghiocel nu e in regula. Eu nu garantez…