Un antreprenor roman a deschis singurul restaurant-pescarie din Europa aprovizionat direct din Spania

Sorin Barbu este antreprenor si are o experienta de peste 17 ani in HoReCa. Recent, a marcat o premiera in industria ospitalitatii din Romania, fiind singurul roman care aduce peste proaspat din Spania… [citeste mai departe]