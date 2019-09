Hunor, despre Kovesi: Dăncilă zice ba, Iohannis invers. Lăsăm impresia că nu știm ce vrem Kelemen Hunor a declarat, vineri seara, la Digi 24, despre numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european, ca România lasa impresia ca nu știe ce vrea din cauza contrazicerilor dintre Guvern și Administrația Prezidențiala, potrivit Mediafax. &"Avem o problema când vorbim de politica externa și de mandatul dat de ambasadori, fiidca exista președintele României și exista prim-ministru și ministrul de Externe, adica Guvernul. Ambele instituții au un rol important în ceea ce privește coordonarea politicii noastre externe, dar în ultima perioada… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

