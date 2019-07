Stiri pe aceeasi tema

- Futurewei Technologies Inc, divizia de cercetare si dezvoltare a Huawei care activeaza in SUA, s-a separat de compania-mama. Asta dupa ce Administratia Trump a trecut grupul chinez pe lista neagra. Potrivit unor surse citate de Reuters, Futurewei si-a mutat angajatii intr-un sediu nou, unde…

- Huawei a amanat cu trei luni lansarea pe piata a telefonului sau pliabil Mate X 5G, acesta fiind un nou pas inapoi pentru compania care luna trecuta a fost inclusa de Statele Unite pe o lista neagra, transmite Reuters. Mate X, concurent al dispozitivului Galaxy Fold al Samsung Electronics,…

- Huawei a solicitat inregistrarea marcii sistemului sau de operare Hongmeng in cel putin noua tari si in Europa, potrivit datelor unui organism al Natiunilor Unite, semn ca ar putea lansa un plan de rezerva pe pietele sale principale, in conditiile in care sanctiunile americane ii pun in pericol modelul…

- ​Huawei pregatește lansarea propriului sistem de operare, în condițiile în care s-ar putea sa fie forțata sa renunțe la Android, din cauza interdicțiilor impuse de SUA. Un director al companiei spune, citat de Reuters, ca Huawei probabil ca va trebui sa lanseze propriul sistem de operare…

- ​Compania americana Google a anuntat ca pune capat unor colaborari cu Huawei ce presupun transferuri de hardware, software si servicii, cu exceptia celor open source (cu licenta deschisa), scrie Reuters. Compania chineza trece pe “lista neagra” dupa ce presedintele Trump a cerut în…

- Daca se aflase de ceva timp de sistemul propriu de operare, astazi chinezii de la Huawei au înregistrat, oficial, marca Hong Meng, care va fi nou sistem implementat pe terminalele asiaticilor.

- Gigantul american Google, al carui sistem de operare mobil Android echipeaza imensa majoritate a smartphone-urilor in lume, a anuntat, duminica, ca incepe sa-si suspende relatiile cu compania chineza de telecomunicatii Huawei, care face parte dintre cele considerate

