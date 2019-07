■ lacasul este singurul din raza Protopopiatului Tirgu Neamt patronat de sfintul sarbatorit in fiecare an pe 20 iulie ■ sfintul lacas a fost supus unui amplu proces de restaurare si consolidare intre anii 2008-2014 ■ Numerosi credinciosi de pe malurile Ozanei sint asteptati simbata la slujba de hramuire de la Biserica Sf.Ilie, singura din […] Articolul Hram la Biserica Sf. Ilie din Tirgu Neamt apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .