Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOPUL ZILEI. Astrologii recomanda pentru ziua de 25 ianuarie calm si rabdare datorita conjunctiei Mercur-Pluto care poate sa predispuna la nerabdare și sa induca o tendința de a lua decizii in graba.

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de surprize pe plan sentimental. Deși in luna ianuarie au avut parte de momente mai tensionate in cuplu, in luna ce vine vor avea parte doar pe momente romantice și de multa iubire. Berbecii iși vor gasi dragostea adevarata…

- Berbec Vor recurge la ajustari prin alegerile pe care le vor face, vor taia o serie de legaturi cu trecutul. Probleme legate de studii la cele mai tinere. Vor fi puse in fata unei decizii majore vizand drumul pe care sa o ia, nu se vor da inapoi de la nimic. Poate fi vorba despre boala unei rude…

- Astrele ne dezvaluie care sunt zodiile romantice și care te vor surprinde mereu cu gesturi tandre, scrie estisuperba.ro. Vezi care sunt aceste zodii: Citeste si HOROSCOP: 3 zodii predispuse sa ajunga amante TAUR: Nativii acestei zodii sunt extrem de fericiți atunci cand fac un…

- Luna Noua in Capricorn de pe 16 ianuarie 2018 este prima Luna Noua din acest an. Acest eveniment va aduce multe schimbari in viața zodiilor și ne va determina sa trecem la acțiune, nu doar sa promitem.

- Nu ai cum sa fii pe placul tuturor si nu poti face casa buna cu oricine. Un adevar cat se poate de simplu, exemplificat cu ajutorul zodiacului. Iata care sunt cele mai explozive zodii. Nu au niciun viitor impreuna.

- Leu Horoscopul 2018 pentru Leu arata ca anul acesta va actiona ca un val racoritor care va sterge presiunile din anul precedent. Va veti simti mult mai relaxat, deoarece confuzia nesfarsita si tensiunile se estompeaza in cele din urma. Dar trebuie sa va onorati aceste schimbari pozitive…

- Horoscopul lunii ianuarie va aduce nativilor din Balanta o intreaga paleta de situatii excelente, care in anumite ipostaze contrazic horoscopul general pentru perioada curenta. O astfel de stare de lucruri a devenit posibila datorita combinației ciudate dintre Saturn in domiciliu, care cunoaste…

- Prima zodie care iși va gasi marea dragoste pana la sfarșitul lunii este BALANȚA. Nativii nascuți in balanța sunt persoane echilibrate, dar și visatoare. Deși nu-și asculta mereu inima, acum o vor face și se vor lasa purtați de sentimente dupa mult timp. Citeste si Zodiile care isi intalnesc…

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii ianuarie 2018 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile mai puțin norocoase in horoscopul lunii ianuarie…

- Vești bune pentru toate zodiile in a doua zi din an. Berbecii se vor bucura de o perioada norocoasa, in timp ce taurii vor avea parte de o surpriza. Racii nu sunt afectați de agitația din ultimul timp, iar scorpionii au chef de plimbari.

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Zodiile norocoase in dragoste in horoscopul lunii ianuarie 2018 Taur Noul an incepe cu vești bune, chiar dupa Revelion, iar astrele vor fi deosebit de generoase cu tine in luna ianuarie. Venus…

- In zodiacul chinezesc, 2018 va anul Cainelui de Pamant, simbol al protecției, al siguranței și al inteligenței, iar din punct de vedere numerologic vom simți vibrația cifrei 2 care aduce echilibru.

- HOROSCOPUL LUNII IANUARIE 2018. Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii ianuarie 2018 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile norocoase in…

- In noaptea dintre ani trebuie sa fii atent cu cine te saruti sub vasc pentru ca, asa cum se spune in popor, cu cine iti vei petrece Revelionul este și cea alaturi de care vei ramane tot anul. Iata care sunt zodiile care isi vor gasi jumatatea la final de 2017 si inceput de 2018.

- Astrele ne dezvaluie ce are de facut fiecare zodie pentru a se bucura de un an nou plin de impliniri și fara lipsuri, scrie estisuperba.ro. Iata ce trebuie sa faci tu: Citeste si HOROSCOP 2018: Zodiile care isi cunosc sufletul pereche si devin parinti. Este anul lor BERBEC: Berbecii…

- BERBEC Numere norocoase: 1, 9, 10, 19, 28, 37, 46, 55 TAUR Numere norocoase: 2, 4, 6, 11, 20, 29, 37, 47, 56 Citeste si Horoscop 2018: Cele trei zodii care vor avea parte de un mare ghinion si alte trei vor avea noroc cat pentru toata viata GEMENI Numere…

- Balanta Marte este, in general, un astru benefic pentru zodia Balantei si ii da energia de care are nevoie pentru a face mereu lucruri interesante. Dar mai putin buna va fi influenta lui Marte in februarie si septembrie anul viitor, cand nativii Balanta se vor confrunta cu o pierdere insemnata.…

- Anul 2018 va fi marcat de doua aspecte importante. Retrogradarea lui Marte, planeta actiunii, in Capricorn si Varsator, in perioada 29 iunie – 28 august. Asta inseamna ca toate planurile referitoare la schimbarea statutului vor fi remixate. Tot ceea ce credem noi despre o anumita functie, o autoritate…

- Evenimentul astral care se remarca in saptamana 18-24 decembrie 2017 este cel de Luna Noua din semnul Sagetatorului care se perfecteaza luni. Acest lucru marcheaza debutul unei perioade in care ni se ofera oportunitatea de a explora lucruri noi, de a face descoperiri și de a ințelege unele lucruri…

- Horoscopul zilei de Luni 18 Decembrie 2017 HOROSCOP 18 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Participi azi la un fel de curs in care acumulezi informatii noi si o experienta superioara in domeniul in care te pregatesti temeinic. Discutia pe care o ai cu un profesor sau cu un specialist clarifica…

- Astrele ne dezvaluie multe despre noi și despre personalitatea noastra, scrie estisuperba.ro. De aceasta data, astrele ne dezvaluie care sunt zodiile care nu se vor ințelege niciodata și care nu pot avea o casnicie fericita impreuna. Citeste si Horoscopul dragostei. Cum stai cu dragoste in…

- A fost un an dificil pentru toate zodiile, dar nu mai este mult și intram in 2018, cunoscut in horoscopul chinezesc ca fiind și anul cainelui de pamant! Ce te așteapta in lunile ce vor urma?

- Fiecare semn zodiacal are o alimentație diferita. Intr-adevar, cu toții dorim sa avem un organism sanatos și sa aratam bine, dar acești nativi prefera sa dea silueta pe kilogramele in plus.

- Iata zodiile care stau pe podium la acest capitol: 1. SCORPIONUL – Nativul din zodia scorpion nu poate accepta traiul “de pe o zi pe alta” si va face orice este necesar pentru ca sa evite o asemenea situatie. In primul rand va alege in asa fel incat partenerul sa aiba o situatie nanciara…

- BERBEC: Acești nativi primesc ajutor din partea umor persoane care au incredere totala in ei și in abilitațile lor. Acest lucru le va aduce numai beneficii acestor nativi și se vor bucura de compania celor din jur. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar…

- BERBEC Cei nascuti in aceasta vreme nu pot sta prea mult timp singuri. Asa ca daca nu au inca pereche, in aceasta iarna sigur vor face pasul cel mare si se vor indragosti pana peste urechi. Iar vestea cea mai buna e ca cei care incep relatii in perioada urmatoare au mari sanse sa ramana alaturi…

- Incepe o noua saptamana și fiecare trebuie sa avem chef de munca și zambetul pe buze. Romanii vin și dupa o relaxare de patru zile dupa minivacanța de 1 Decembrie, astfel ca nu pot fi decat nerabdatori pentru un nou inceput de saptamana. Astrologul Remus Ionescu va ofera informații pentru fiecare zodie…

- Previziuni karmice: Zodiile care vor primi ceea ce merita Nativii care sunt pe lista scurta a karmei sunt Gemenii, Racii și Scorpionii. Persoanele guvernate de aceste semne zodiacale au de realizat o serie de lucruri care țin de confortul lor. De acum vor trebui sa puna mai mult umarul…

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii decembrie 2017 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion, conform...

- RAC Nativii din aceasta zodie se vor ocupa cu predilectie de relatia cu colegii de munca si de sanatate, a lor sau a unei alte persoane din casa. Citeste si HOROSCOP: Cele doua zodii care vor da lovitura pana de Craciun. In sfarsit, apare soarele si pe strada lor LEU Acesti…

- Zodiile norocoase in dragoste Gemeni Decembrie este o perioada frumoasa pentru Gemenii care vor sa caute iubirea. Vor avea numeroase ocazii sa se distreze cu prietenii si sa se imprieteneasca cu persoane interesante si atractive. Nativii zodiei care sunt deja casatoriti sau logoditi,…

- Baietii de la 3 Sud Est nu inceteaza sa isi surprinda fanii, dupa atatia ani in care s-au aflat in topurile muzicale preferate ale acestora. "Stele", noua piesa a artistilor, este o adevarata declaratie de dragoste.

- Horoscopul zilei de Luni 27 Noiembrie 2017 HOROSCOP 27 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Incearca sa ceri sfatul unei persoane total neimplicate in situatia in care te afli, pentru ca nu va fi influentata de nimeni si nimic! Prins in miezul evenimentelor, tu ai putea privi lucrurile…

- Astrele ne dezvaluie care sunt zodiile care au un inger pazitor care vegheaza asupra lor tot timpul, scrie estisuperba.ro. Chiar daca intampina și ele dese ori greutați, aleg calea cea mai buna și reușesc sa o scoata la capat mereu. Citeste si Zodii cu iubiri predestinate. Dragostea lor este…

- Majoritatea celor care urmaresc rubricile de horoscop zilnic, o fac pentru ca isi doresc o confirmare a anumitor aspiratii pe care le au in ziua respectiva. Horoscopul este mult mai complex de atat si nu se rezuma doar la cateva cuvinte spuse in fiecare zi, in care ar trebui sa se regaseasca toti nativii.…

- BERBEC Jumatatea ta pentru totdeauna! In 2018, nu trebuie sa va faceți griji ca mai gasiți iubire. Atat de greu este pentru tine sa crezi, dar o sa-ți gasești o persoana pentru totdeauna. Toate nopțile și zilele singuratice iți sunt platite acum. Ține-ți capul sus și fii increzator in acest…

- Cea mai frumoasa luna din an se apropie cu pasi repezi, motiv pentru care astrologii au realizat deja horoscopul pentru decembrie. Trei dintre zodii, spun acestia, vor avea mare noroc in toate domeniile

- PUMNAL – BERBEC Cei nascuți sub zodia Pumnalului (in horoscopul țiganesc) vor avea parte de un final de an destul de complicat. Trebuie sa se pregateasca din timp pentru inceputul lui 2018. Au la dispoziție cateva saptamani sa iși rezolve problemele pentru a nu intra cu ele in noul an. …

- Horoscopul banilor pana la final de 2017: Zodiile care se imbogațescTaurii sunt de departe nativii care o vor duce cel mai bine in urmatoarea perioada. Vor semna contracte foarte importante pentru viitorul lor profesional. Au parte de tot ceea ce iși doresc. Ba mai mult, s-ar putea ca oamenii…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care vor straluci in anul ce urmeaza și care vor fi pe placul tuturor, scrie estisuperba.ro. Nu vor trece neobservate și vor avea parte de multa iubire in anul 2018. Citeste si Horoscop: Zodia ta iti spune la ce boli esti predispus RAC:…

- Anul 2018 va fi anul marilor revelații pentru toata lumea. Totodata, va fi anul surprizelor placute pentru unele zodii pentru ca în calea lor vor ieși persoane care le va câștiga inima imediat. RAC: Anul 2018 va fi un an glorios pentru nativii nascuți sub acest…

- Atunci cand vine vorba de bani, pentru unii nu exista limite. Iar acest lucru se diferențiaza și in materie de semne zodiacale. Unele zodii se pot mandri cu o competitivitate ieșita din comun in cariera, ceea ce determina, de la sine, caștiguri foarte mari. Altele dau dovada de perspicacitate și reușesc…