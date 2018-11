Stiri pe aceeasi tema

- Exista o putere de netagaduit a acestei lunatii dar si multe simboluri asociate cu ea, de la varcolaci pana la valuri fine ce separa lumile. Multi specialisti medicali pretind ca au mult mai multe cazuri la urgente in perioada haosului energetic generat de Luna plina. Luna plina este imbibata…

- Intotdeauna o Luna plina este purtatoarea unui mesaj special pentru oameni. O Luna plina este imbibata de semnificatii in cercurile spirituale. Desi in literatura folclorica Luna plina este asociata cu insomnia, nebunia sau tulburarea psihologica, asa cum este si termenul de "lunatic", pentru spirituali…

- Soarele datator de viata este, in sfarsit, din nou in semnul vostru promitandu-va o aniversare unica. Asa cum Soarele are nevoie de 12 luni ca sa revina in zodia voastra, la fel Jupiter, coordonatorul vostru, are nevoie de 12 ani ca sa revina acasa unde a si revenit de curand pana in decembrie 2019.…

- Marte in Pesti are o manifestare atipica pentru impulsurile ce ne indeamna sa actionam si poti afla aici cum te impacteaza. Luna este in Taur azi. In ultimele zile, atmosfera a fost as de incarcata incat ne prinde bine sa simtim contactul cu pamantul prin picioare, ca sa ne impamantam si sa profitam…

- Relatiile curg placut si te intelegi bine cu lumea, usor, pur si simplu. Dar foloseste totusi prima parte a zilei ca sa iti pui lucrurile zilei in ordine si disciplina, sa vezi pe cine poti ajuta generos si dezinteresat pentru ca Luna este inca in Fecioara de dimineata. Fa ce e de facut repede apoi…

- Mercur si Jupiter in Scorpion se intalnesc si aduc entuziasm si optimism. Suntem plini de energie si cu idei mari si pline de inspiratie. Relatiile functioneaza excelent in special pentru zodiile Pesti si Sagetator si este o zi buna sa cauti favoruri de la altii. Mesaj pentru toate semnele:…

- Horoscopul zilei de 28 octombrie 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 28 octombrie 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 28 octombrie 2018…

- Uranus a fost implicat in conjunctie cu Luna plina si lui Uranus ii place sa ne socheze. Ai facut si tu o nebunie doar asa, de dragul ei ? Ai rupt o rutina stabila ? Ai avut o atitudine fara compromisuri fata de cineva ? Ai fost tu cel luat prin surprindere de ceva? Acum este momentul sa iti…